Fruto da articulação política do vereador Claudio Ramos Moreira (PT), no ano passado, o deputado federal, Orlando Silva (PCdoB-SP), apresentou uma emenda parlamentar individual ao Orçamento-Geral da União (OGU) deste ano para Ferraz de Vasconcelos. A verba no valor de pouco mais de R$242 mil deverá ser investida na compra de um veículo tipo van diesel destinado a Secretaria Municipal da Saúde. O carro será usado nos serviços de média complexidade a famílias ou indivíduos.





De acordo com o parlamentar, a sua emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) da União deve ser cadastrada pela pasta local no Fundo Nacional de Saúde (FNS) no período de 04 a 20 deste mês. Por isso, em ofício encaminhado ao vereador petista, Orlando Silva pede ainda que as autoridades municipais façam o acompanhamento de todo o processo e evite assim os prazos previstos para a tramitação da proposta.

Ex-ministro de Esportes nos governos Lula e Dilma Rousseff, Orlando Silva, que exerce o seu segundo mandato eletivo consecutivo na Câmara dos Deputados visitou a cidade de Ferraz de Vasconcelos nesta sexta-feira, dia 04. Em solo ferrazense, o parlamentar participou do programa Bom Dia Cenário e, na sequência, visitou a pasta da Saúde, na Vila Romanópolis.

Na unidade, acompanhado do vereador Claudio Ramos, Orlando Silva se reuniu com o titular do órgão, Clécio Francisco Gonçalves. Por sua vez, o secretário municipal fez questão de agradecer ao vereador petista por sugerir a emenda e, sobretudo, ao deputado federal por São Paulo por aceitar, de pronto, o pedido, beneficiando desta forma as famílias ferrazenses com seus direitos violados, mas com vínculos não rompidos. Em resposta, Orlando Silva colocou à disposição o seu gabinete em Brasília.

Cordato como sempre no trato no mundo político, o vereador Claudio Ramos também enalteceu o trabalho do deputado federal em prol de Ferraz de Vasconcelos e do restante do Estado de São Paulo. Segundo ele, Orlando Silva é um grande parceiro e, portanto, merece ser recepcionado na cidade com toda a atenção possível por parte das autoridades municipais. “Por isso, o nosso muito obrigado a Orlando Silva”, concluiu.

Por Pedro Ferreira