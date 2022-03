O Suzano Mais Emprego disponibilizou nesta sexta-feira (04/03) 205 vagas de trabalhos. Destas, 80 são voltadas aos suzanenses com ensino médio completo. Os detalhes de cada oportunidade podem ser conferidos no site oficial da prefeitura (bit.ly/suzano-emprego) e os currículos devem ser encaminhados no e-mail suzano.vagas@gmail.com.





Coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, o projeto tem ocupações disponíveis para empresas, comércios, indústrias e prestadores de serviços em todo o Alto Tietê.

Na relação de oportunidades, destacam-se as vagas voltadas para o público que finalizou ou está cursando o ensino médio para trabalhar como corretor de imóveis (20), estagiário para corretor de imóveis (20), vendedor externo porta a porta (10), fresador automotivo (1) e mecânico universal (1).

Além da escolaridade mínima, os contratantes também exigem outros requisitos para as vagas. A exemplo, para atuar na área imobiliária, a agência busca pessoas com disponibilidade para trabalhar em Mogi das Cruzes, com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo “B” (para carros), além de cursar ou ter concluído curso técnico em transações imobiliárias.

No portal do Suzano Mais Emprego, os cidadãos também vão encontrar oportunidades para colorista (10) e tintureiro (10), cuja escolaridade é indiferente; retificador (20) e motorista carreteiro (15), para formados no ensino fundamental; e analista contábil (1) e analista de logística (1), para pessoas com formação superior nestas áreas. Em todos estes casos, os interessados devem enviar seus currículos em arquivo “PDF” ou “Word” para o e-mail suzano.vagas@gmail.com, podendo sanar suas dúvidas por meio do telefone (11) 4742-9579.

Pensando na inclusão, a pasta também apresenta 14 ocupações exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), também com os níveis de exigência de acordo com os empregadores. Algumas das oportunidades incluem assistente administrativo (2), auxiliar de RH (2), mecânico de manutenção (1) e eletricista de manutenção (1). Para estes casos, é necessário enviar um laudo médico comprobatório em anexo ao arquivo do currículo no e-mail.

De acordo com o titular de Desenvolvimento Econômico, André Loducca, a grande variedade de serviços e vagas é fruto da boa relação da administração pública com os micros, pequenos e grandes empresários da região. “As vagas que ofertamos no projeto partem de vários setores da economia com atuação na grande maioria das cidades da região. Estamos sempre trabalhando em prol das famílias para desenvolver a economia da cidade e gerar oportunidades para todos”, afirmou.