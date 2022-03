O Fundo Social de Solidariedade iniciou nesta segunda-feira (07/03) a troca de ingressos sociais para a partida entre Suzano Vôlei e Niterói Vôlei Clube pela Superliga B de voleibol masculino, que acontece às 18 horas deste sábado (12/03), na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). Os munícipes interessados podem levar um quilo de alimento não perecível ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – centro), das 9 às 16 horas, para adquirir uma entrada para a partida que pode classificar a equipe suzanense para a semifinal do torneio nacional. Uma pessoa pode retirar até cinco entradas para o jogo.





A ação dispõe de 900 ingressos sociais para os interessados e acontece até às 16 horas desta sexta-feira (11/03), véspera da partida, no paço municipal. Os munícipes podem realizar a troca de tíquetes ao trazer um quilo de alimento não-perecível, como arroz, feijão e açúcar, para ter direito a uma entrada para a partida decisiva que, em caso de vitória, pode garantir o Suzano Vôlei nas semifinais da Superliga B.

Realizando trocas desde a primeira partida do time na cidade, realizada ainda na primeira semana do mês de fevereiro, a instituição municipal arrecadou um total de 2,1 toneladas após três jogos da equipe na praça esportiva do Parque Max Feffer, contra Minas Náutico, JF Vôlei e Instituto Cuca. Nas duas últimas partidas, as arrecadações foram encaminhadas ao município de Petrópolis, resultando em uma doação de 1,5 tonelada para as famílias atingidas pelas fortes chuvas na cidade fluminense.

Segundo a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o órgão estará recolhendo alimentos também no dia do jogo nos portões da Arena Suzano, possibilitando a participação de todos na ação. “Ver a solidariedade dos suzanenses é algo que não tem preço, especialmente quando vemos as toneladas de alimentos que estamos arrecadando com a troca de ingressos. Só temos a agradecer por isso”, afirmou.

Também de acordo com Larissa, o apoio do Suzano Vôlei tem sido fundamental para levar alimentos às famílias que mais precisam. “Estaremos todos na torcida para que o Suzano Vôlei conquiste a classificação no sábado com o apoio dos nossos munícipes, não apenas por levar o nome da nossa cidade, mas também por disponibilizar esses ingressos para troca”, disse.

Os interessados nesta e em outras ações dirigidas pelo Fundo Social de Solidariedade podem entrar em contato com o órgão para sanar suas dúvidas por meio do telefone (11) 4745-2195.

Suzano Vôlei x Niterói

O quarto jogo do Suzano Vôlei em casa é decisivo para a disputa de uma vaga na Superliga Masculina, elite do voleibol nacional. Após assumir a liderança com a vitória do último sábado (05/03) contra o Aprov/Chapecó, em Santa Catarina, com 15 pontos, o duelo na Arena Suzano será contra o vice-líder Niterói Vôlei Clube, que tem um ponto a menos que os suzanenses depois de sete jogos.

Em caso de vitória, o Suzano Vôlei garante não apenas a classificação para a semifinal do torneio com um jogo de antecipação, como primeiro lugar geral na tabela, o que lhe concede o direito de decidir a vaga na grande final da segunda divisão nacional em casa contra qualquer adversário no dia 2 de abril (sábado), aniversário de emancipação político-administrativa de Suzano.