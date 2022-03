A Prefeitura de São Paulo informou nesta terça-feira (8) que será necessário 45 dias para realizar os reparos na galeria fluvial que cedeu e na cratera que se abriu na via perto da estação Artur Alvim do Metrô.





Apesar do tempo estipulado pela prefeitura, não significa que o trecho das estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera seguirá operando por uma única via. A CPTM ainda não deu um prazo para a normalização da circulação na via.

Passageira registra estação de Suzano lotada na manhã desta terça-feira (8).

A erosão ocorreu nesta segunda-feira (7) devido as fortes chuvas que atingiram a região, resultando na deterioração de parte do solo abaixo dos trilhos.

A CPTM e o Metrô informaram que, como pedida para diminuir o transtorno causado pelas obras, a transferência nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera foi liberada gratuitamente em qualquer horário.

Eu sou tão azarada que a porta NEM ABRIU pra mim… @CPTM_oficial @SPSobreTrilhos pic.twitter.com/qs8rAUqNUq — Ene Lee Ne (@Voltrotz) March 8, 2022 Passageiros compartilham dificuldades na Linha 11-Coral, da CPTM, nesta terça-feira (8).

Eeeee #CPTM. Duas horas e meia pra chegar no trampo. pic.twitter.com/PlNd1KPUVq — Dhi Ferreira (@digoandteka) March 8, 2022

Em nota, a companhia informou que monitora a operação minuto a minuto para garantir o mínimo possível de transtornos.

Confira a nota da companhia:

“Desde a última segunda-feira (07/03) a Linha 11-Coral da CPTM está com sua circulação afetada por obras emergenciais da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) em uma galeria pluvial próximo à região de Itaquera.

Devido às fortes chuvas que têm atingido a região da zona leste da capital paulista, foi observada uma erosão no local, que precisa ser contida para garantir a segurança dos passageiros. A galeria pluvial passa abaixo dos trilhos da Linha 11-Coral, o que tornou necessária a restrição de circulação de uma das vias. Desta forma, os trens estão circulando em via única entre as Estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, o que gera o maior intervalo médio entre os trens.

A CPTM solicitou ao Metrô que as transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera seja gratuita para os passageiros durante todo o período de obras. Desta forma, a Linha 3-Vermelha é uma alternativa para os passageiros da Linha 11-Coral.

A CPTM monitora a operação minuto a minuto e a estratégia para garantir o mínimo possível de transtornos é avaliada de acordo com as necessidades do momento. A companhia está analisando junto à Prefeitura todas as possibilidades para que o período de obras transcorra da melhor maneira possível para os seus passageiros.”