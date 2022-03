O governo de São Paulo anunciou a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre em todo o estado a partir desta quarta-feira (9). O uso de máscaras continua obrigatório em locais fechados, no transporte público e em escolas.





Se entende como ao ar livre, locais como, ruas, praças e parques. O decreto foi publicado na tarde desta quarta-feira em edição extra do Diário Oficial.

Além disso, o estado de SP também anunciou a liberação de 100% do público nos estádios de futebol.

Segundo o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, não será necessário o uso da máscara em quadras esportivas nas escolas, caso possuam somente a cobertura, e não sejam completamente fechadas.

“Nossas crianças vão poder estar nas escolas, nos ambientes abertos, já sem máscara. Continua obrigatório o uso na sala de aula ou nos ambientes fechados. Nos ambientes abertos, nas quadras que só têm a cobertura, mas não são fechadas nas laterais, não precisará mais”, afirmou.

O governador João Doria (PSDB) ainda disse que poderá retirar totalmente a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção nas próximas semanas, caso os indicadores da pandemia permaneçam em queda.

“Com o crescimento da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, possivelmente em duas semanas o governo pode avaliar a liberação do uso completo de máscaras. Mas isso vai depender da consciência de cada pessoa. Se tudo continuar correndo bem, até o dia 23 de março, São Paulo pode anunciar a liberação completa do uso de máscaras em todos ambientes e em todas as circunstâncias”, disse.

A retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras já era estudada desde o final do ano passado pelo Comitê Científico que orienta a gestão do governador.

Na segunda-feira (7), a Prefeitura do Rio de Janeiro também retirou a obrigatoriedade do uso de máscara, mas, por sua vez, em todos os lugares.