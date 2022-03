Entra em vigor nesta quinta-feira (10) a regra da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que obriga chamadas de telemarketing a serem identificadas pelo código 0303, que aparecerá no início do número de qualquer ligação que sirva para ofertar produtos ou serviços.





Vale ressaltar que nesse primeiro momento, a regra vale apenas para chamadas feitas por números de telefone celular. Ligações vindas de telefone fixo serão inclusas em junho.

Empresas que pedem doação ou que fazem cobrança não precisarão usar o código. Além disso, será possível pedir às operadores o bloqueio das chamadas de telemarketing.

Aprovado pela Anatel no final do ano passado, por meio do Ato nº 10.413, o identificador tem como objetivo padronizar tais chamadas, facilitando a identificação das chamadas de telemarketing ativo.

Telemarketing ativo é o nome dado à prática de oferta de produtos ou serviços através de ligações ou mensagens telefônicas, gravadas ou não.

O prefixo 0303 será de uso exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo e, as operadoras de telefonia fixa e móvel, terão que permitir a identificação desse número de forma clara, no visor do aparelho do usuário.

As operadoras deverão, também, coibir o uso do código fora das regras estabelecidas pela Anatel.

Segundo a Anatel, as operadoras deverão bloquear, de forma preventiva, chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do consumidor.