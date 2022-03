A CPTM anunciou que a partir das 16h desta quinta-feira (10) os trens da Linha 11-Coral que circulam entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera voltaram a utilizar as duas vias, sem nenhuma restrição de velocidade, normalizando a circulação em toda a linha.





#Linha11



A circulação da Linha 11-Coral está normalizada, sem nenhuma restrição de velocidade nas duas vias.



As obras da prefeitura referentes a recuperação da galeria pluvial continuam, mas não afetam a circulação. pic.twitter.com/qKImfx4pK1 — CPTM (@CPTM_oficial) March 10, 2022

A Prefeitura de São Paulo havia falado que seriam necessários 45 dias para realizar os reparos na galeria fluvial que cedeu e na cratera que se abriu na via perto da estação Artur Alvim do Metrô.

Segundo a CPTM, após estudos realizados pela companhia e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), foi adotada uma solução que permite o restabelecimento da operação da via interditada. A SIURB realizou a concretagem do terreno no trecho, que foi concluída por volta das 4h30. Após o processo de cura (secagem) do concreto, a CPTM executou testes para garantir a segurança operacional na circulação, resultando na liberação da via interditada e normalização da circulação.

Ainda segundo a CPTM, mesmo com o fim da via única neste trecho, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) está mantido para o horário de pico de hoje (10), com as transferências entre CPTM e Metrô nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé permanecendo gratuita e a disponibilização de ônibus entre as estações Luz e Guianases.

A partir de amanhã (11), o Paese não estará mais disponível. Além disso, as transferências entre CPTM e Metrô nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé voltarão aos seus horários normais, sendo eles:

Segunda a sexta-feira: das 10h às 17h, e das 20h até o término da operação comercial;

Sábados: Estação Corinthians-Itaquera: das 15h até o término da operação comercial; Estação Tatuapé: das 10h até o término da operação comercial;



Domingos e feriados: Liberado durante toda a operação comercial.

De acordo com a companhia, as obras da galeria fluvial terão continuidade com intervenções que serão executadas sem impacto à circulação dos trens.