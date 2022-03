Objetivo das ações é celebrar o Dia Internacional da Mulher com destaque a personalidades do município; prefeita Marcia Bin esteve presente ao evento

Com a finalidade de comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta terça-feira (08/03), a Secretaria da Mulher de Poá realizou um evento em homenagem às mulheres que têm se destacado em projetos ou ações dentro do município. O evento foi realizado na sede da Secretaria e contou com a presença da prefeita Marcia Bin.

“Fiz questão de participar da homenagem por se tratar de mulheres que fazem a diferença em seus devidos segmentos de atuação. O Dia Internacional da Mulher é uma data importante para chamarmos a atenção de todos para a luta das mulheres que, diariamente, buscam espaço o seu espaço na sociedade, lutando por direitos, condições e tratamento iguais. Por isso, em nome da Maria da Graça Chaia Marques (secretária da Mulher) faço questão de parabenizar todas as mulheres pelas batalhas e conquistas”, destacou a prefeita Marcia Bin.

Ao todo, foram sete homenageadas pela Secretaria, sendo elas Kelly Aparecida Pedro (GCM – Patrulha Maria da Penha), Marcia Lia (Aldeias SOS), Belenice Lourenço (Sociedade Civil), Maria de Fátima Coelho (Sociedade Civil), Dolores Clemente (Programa Criança Feliz), Maria Lucia Rossatto (Programa Criança Feliz) e Mildima Ferreira Lima (presidente do Conselho Municipal da Mulher).

“O Dia Internacional da Mulher é uma data muito importante do calendário mundial, pois representa o momento de reflexão sobre a luta e as conquistas das mulheres, principalmente, por igualdade e respeito ao longo da história. Agradeço a prefeita Marcia Bin por estar presente ao evento, bem como todas as homenageadas pelo trabalho que desempenham todos os dias, sendo exemplos para outras mulheres”, afirmou a secretária Maria da Graça.

REDE SOCIAL

A Secretaria de Comunicação Social iniciou nas redes sociais da Prefeitura de Poá, nesta terça-feira (08/07), a Campanha “Mulheres que

Inspiram”, com o objetivo de celebrar o Dia Internacional da Mulher, contando a história de mulheres que se destacam e trabalham com muita garra, amor e dedicação pela cidade de Poá.

“A primeira homenageada foi a GCM Kelly Aparecida Pedro, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, e até o próximo dia 31 de março (de segunda a sexta-feira), outras mulheres poaenses serão homenageadas. Temos grandes exemplos dentro do município e queremos dar o destaque merecido a elas, contando a suas histórias e fazendo uma simples e singela homenagem que não faz jus ao tamanho da representatividade que elas possuem”, afirmou o responsável pela Pasta, Marcio Borzani.

FOTOS: Divulgação