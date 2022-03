Chefe do Executivo municipal prestigiou a cerimônia de posse e destacou a importância do CMAS para as questões assistenciais da cidade

A prefeita poaense Marcia Bin prestigiou na manhã desta quinta-feira (10/03), a cerimônia de posse dos novos integrantes do Conselho

Municipal de Assistência Social (CMAS), realizado na sede da instituição Reino da Garotada, no bairro Biritiba. Os conselheiros empossados para o biênio 2022/2023 representam o Poder Público e a sociedade civil.

Acompanhada pelo secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Lucas Bertagnolli, a chefe do Executivo municipal destacou a importância do CMAS para o município. “O Conselho é o órgão que tem como finalidade discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais. Por já ter atuado como responsável da Pasta de Assistência, sei bem da importância dos conselheiros para que o município possa ofertar o melhor serviço assistencial às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social”, destacou.

“Desde quando assumi a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, tenho me dedicado, juntamente com toda a equipe da Pasta, para oferecer o melhor trabalho possível aos munícipes e o Conselho Municipal também tem tido um papel fundamental nesta questão. Por isso, estamos aqui prestigiando a posse dos novos conselheiros, para desejar sucesso e para nos colocarmos à disposição para seguir em frente, sempre tendo o bem-estar do cidadão como prioridade”, afirmou Lucas Bertagnolli.

Conselheiros empossados:

Poder Público:

Gabinete

Teresinha de Jesus Paz (Titular)

Bruna Alamiz de Almeida (Suplente)

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Rubia de Morais da Silva (Titular)

Solange Dias Sala Molina (Suplente)

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Leonice Ramos Ferreira (Titular)

Karen de Almeida Cortiz (Suplente)

Secretaria de Educação

Roberto Venicio Bezerra da Silva (Titular)

Patricia Silva de Souza (Suplente)

Secretaria de Obras Públicas

Janaina Bueno de Araújo de Jesus (Titular)

Maria Teresa Xavier Vieira Ferreira (Suplente)

Secretaria da Fazenda

Luiz Claudio Brigido da Rocha (Titular)

Beatriz Akinyele Ribeiro Lima (Suplente)

Secretaria de Saúde

Jurandir Simões Silva (Titular)

Egídio João do Nascimento Junior (Suplente)

Sociedade Civil – Segmento Criança e Adolescente:

Proteção Social Básica

Fabricia Araújo de Andrade Rodrigues (Titular)

Lidiane dos Santos Rodrigues (Suplente)

Proteção Social Especial

Adriana Barros Pereira (Titular)

Gisele da Silva Motta (Suplente)

Profissionais da Área da Assistência Social

Marylin KrisDuccini do Prado (Titular I)

Alexandre de Brito Ângelo (Titular II)

Ednei Nunes dos Santos (Suplente I)

Isabel Jesus dos Santos (Suplente II)

Usuários da Assistência Social

Maria das Neves Nicolau da Silva (Titular I)

Vanessa Fernandes dos Santos Sanches (Titular II)

José Roberto Benedicto (Suplente)

Segmento Idoso

Deise Silva de Andrade (Titular)

Izabel Thomaz da Silva (Suplente)

