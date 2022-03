A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano realizou 212 intervenções no trânsito da cidade em fevereiro. As ações contribuem para uma circulação mais segura de pedestres e condutores nos bairros e na região central do município. Entre as principais atividades cumpridas se destacam reparos asfálticos e reforços na sinalização, com pintura de solo e instalação de novas placas. O mês também foi marcado pela apresentação do primeiro ônibus elétrico do transporte público do Alto Tietê.





A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano realizou 212 intervenções no trânsito da cidade em fevereiro — Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano.

Ao longo do último mês, os agentes municipais realizaram a revitalização de 69 vias. Com isso, foram feitas novas sinalizações viárias entre verticais e horizontais, com a pintura de 76 faixas de pedestre, 26 lombadas, entre outras intervenções em guias, faixas centrais, rotatórias e pontos de carga e descarga. Além disso, mais 104 placas de trânsito foram substituídas. Bairros de todas as regiões do município foram beneficiados, como Jardim Suzanópolis, Jardim Maitê, Vila Urupês, Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo e Palmeiras.

A Operação Tapa-Buraco, por sua vez, esteve em dez vias promovendo serviços de recuperação asfáltica e realizando as melhorias necessárias para restaurar a integridade do pavimento. A medida beneficiou importantes locais da cidade, como a rua Benjamin Constant e as avenidas Francisco Marengo e Boa Vista. Outras comunidades também foram atendidas, como os bairros Cidade Miguel Badra, Jardim Quaresmeira, Jardim Ana Rosa e Chácaras Reunidas Guaió.

Outro destaque do setor em fevereiro foi a apresentação do primeiro ônibus elétrico do transporte público da região. Implementado em parceria com a concessionária Radial Transporte, o modelo já está circulando pela cidade em fase de testes e, em breve, deverá integrar frota municipal, reduzindo a emissão de gases poluentes e garantindo mais conforto e comodidade aos passageiros. Além disso, houve revitalização de seis rampas de acessibilidade na avenida Paulo Portela, no Sítio São José, e de um abrigo de ponto de ônibus no Jardim Graziela.

De acordo com o titular da pasta, Claudinei Galo, todas estas ações são feitas visando a garantia de melhores condições de segurança e de tráfego para a população, com serviço ágil e de qualidade. “Estamos sempre reforçando as pinturas e substituindo placas e sinais luminosos, que informam e orientam pedestres e motoristas. Seguimos trabalhando para implementar inovações ao município e garantir um trânsito cada dia mais seguro, funcional e organizado”, ressaltou.