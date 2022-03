O preço do litro da gasolina em municípios do interior do Acre passaram dos R$ 10 e uma cidade registrou o combustível custando mais de R$ 11 nesta sexta-feira (11). Em Marechal Thaumaturgo, o litro do combustível está R$ 10,55. Só há um posto terrestre na cidade – os demais são fluviais.





Se R$ 10,55 já assustou os moradores da região, na cidade de Jordão, o litro da gasolina chegou a R$ 11,56.

Litro da gasolina em Jordão chega a R$ 11,56 nesta sexta-feira (11) — Foto: Kézio Araújo/Reprodução

Após o último aumento, o preço médio de venda da gasolina, nas refinarias, passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Já o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para 4,51 por litro, uma alta de 24,9%. Enquanto isso, o gás de cozinha registra um aumento de 16,1% no preço médio de venda, passando de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg. Equivalente a R$ 58,21 por 13kg.

Segundo a Petrobras, os reajustes foram necessários para garantir o abastecimento nacional e também por causa do cenário mundial.

“Após serem observados preços em patamares consistentemente elevados, tornou-se necessário que a Petrobras promova ajustes nos seus preços de venda às distribuidoras para que o mercado brasileiro continue sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras,” justificou a estatal, acrescentando que decidiu não repassar de imediato a volatilidade decorrente da guerra na Ucrânia.

Apesar dos preços registrados no Acre estarem acima de muitos lugares, consumidores em todo o Brasil estão assustados com os aumentos nos postos.

Caike Bispo é morador de Poá (SP) e se mostra insatisfeito com o aumento da gasolina e do gás de cozinha, ele também lamenta a forma como o Estado age diante de tal situação.

“Ao me deparar com as imensas filas, tanto para abastecer o carro quanto para comprar um botijão de gás, pude materializar as histórias contadas pelo meu pai a respeito dos períodos de alta inflação dos anos 80 e 90. Infelizmente o passado tem nos assombrado, tanto quando vemos a guerra, quanto quando percebemos a ineficiência do estado para resolver problemas que afetam tanto as populações mais pobres.”, disse Caike.

Nas redes sociais, o aumento dos combustíveis foi muito comentado.

Não tem como alguém em sã consciência achar normal o preço da gasolina e do gás de cozinha — Romário Gomes (@romario_goma) March 11, 2022

eu com a minha habilitação; hm vou da um rolê de carro

preço da gasolina; 7,59 🤡

e vamos de uber — ana (@anaclrszs) March 11, 2022

Eu cresci vendo pessoas fazendo protesto e até ateando fogo em ônibus por gasolina há 3,50 e preço da passagem de ônibus subindo 10 centavos,hoje em dia gasolina tá 8 reais e ninguém faz nada 😭😭 — taldo bigode (@LuizGus23957349) March 11, 2022