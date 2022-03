A cidade de Poá (SP) registra várias vias com buracos, tanto em áreas mais tranquilas, quanto em áreas mais movimentadas. Jardim Santa Luiza é um dos bairros mais afetados, a região está com diversos buracos e vias rachadas.





A Rua Santa Luiza é uma das mais afetadas do bairro, com buracos imensos na lateral e alguns menores no meio da via. Esta rua é uma das mais utilizadas no bairro, permitindo a vinda do centro e por onde os ônibus municipais fazem seu caminho pelo bairro.

Buraco na Rua Santa Luiza em Poá — Foto: Lucas Souza/TV Cenário.

Os buracos têm crescido constantemente, principalmente com as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Além disso, alguns buracos já acumulam água e lixo.

Buraco na Rua Santa Luiza acumula água e lixo em Poá — Foto: Lucas Souza/TV Cenário.

Apesar do tamanho dos buracos e o perigo que eles trazem às pessoas que circulam no local e aos carros que passam, nenhuma providência foi tomada até o momento desta matéria.

Buraco na Rua Santa Luiza em Poá — Foto: Lucas Souza/TV Cenário.

No cruzamento entre as ruas Santa Luiza, Bocaina, Marialva e Sapucai, mais buracos podem ser vistos, esses, em específico, contribuem para o aumento do nível das águas em períodos de chuva, que já é alto. O trecho já é conhecido por ser de difícil passagem, principalmente para os pedestres que descem do ônibus no local e precisam enfrentar a água para atravessarem.

Buracos e rachaduras no cruzamento entre as ruas Santa Luiza, Bocaina, Marialva e Sapucai — Foto: Lucas Souza/TV Cenário.

Buracos e rachaduras no cruzamento entre as ruas Santa Luiza, Bocaina, Marialva e Sapucai — Foto: Lucas Souza/TV Cenário.

Maria de Fátima, moradora do bairro Jardim Santa Luiza, contou que alguns dos buracos eram ainda mais profundos, porém, um vizinho dela jogou terra em alguns deles, evitando maiores problemas.

Buraco na rua Marialva é enchido de terra por morador — Foto: Lucas Souza/TV Cenário.

O grande número de rachaduras presentes nos asfaltos mostram potenciais buracos que podem surgir nos próximos dias. O risco de novas aberturas é ainda maior caso as chuvas continuem na região.

Buracos na Rua Marialva em Poá — Foto: Lucas Souza/TV Cenário.

Buraco e rachaduras na Rua Felipe Camarão em Poá — Foto: Lucas Souza/TV Cenário.

Buracos na Rua Santa Luiza em Poá — Foto: Lucas Souza/TV Cenário.

Buracos e rachaduras na Rua Santa Luiza em Poá — Foto: Lucas Souza/TV Cenário.