Nesta terça-feira (15/03), das 10h às 16h, a estação Ferraz de Vasconcelos, da Linha 11-Coral da CPTM, recebe agentes do Procon que farão um plantão de atendimento aos passageiros que moram na região de Ferraz de Vasconcelos.





Durante o plantão do Dia do Consumidor, os agentes estarão em uma tenda montada na área paga da estação e vão prestar orientação de relação de consumo, com dicas de renegociação de dívida, direitos pós-compra, política de trocas, regras para compras online.

Para receber atendimento, basta apresentar os documentos de identificação e comprovante de residência. Caso tenha alguma reclamação de consumo, é importante apresentar os documentos e comprovantes relacionados ao caso.

Serviço