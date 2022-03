O Ministério da Justiça determinou a retirada do filme “Como se tornar o pior aluno da escola” das plataformas de streaming no Brasil. O filme, lançado em 2017, se tornou alvo de críticas de bolsonaristas no fim de semana. Na noite de domingo (13), o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que “tomaria providências”.





Segundo o ministro da Justiça, caso a remoção do filme com Danilo Gentili e Fábio Porchat não seja cumprida, uma multa diária de R$ 50 mil poderá ser aplicada. Porém, especialistas afirmam que a medida se configura como um ato de censura, pois o Ministério da Justiça não possui a capacidade de impedir a circulação de uma obra.

“Naturalmente, pode-se discutir se a classificação etária está errada ou não. O Ministério da Justiça pode, inclusive, recomendar e dizer que considera que determinada classificação não atende. O que não pode é impedir a circulação da obra. Não há prerrogativa constitucional para isso”, explica Sydney Sanches, presidente da comissão nacional de direitos autorais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que incluiu o assunto como uma das pautas a serem discutidas pelo órgão.

O jurista e especialista em direito constitucional, Gustavo Binenbojm, professor titular da Faculdade de Direto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fala em uma contradição lógica e em uma atuação fora de competência.



“Neste caso, o Ministério da Justiça está ultrapassando os limites de suas competências. E mais, é uma contradição lógica entre uma decisão, que considera o filme apto para qualquer pessoa com mais de 14 anos, e, em uma segunda decisão, atuando fora do âmbito das competências do Ministério da Justiça, resolve proibir o filme em um ato típico da ditadura militar”, afirmou.

A decisão do Ministério da Justiça foi motivada por uma cena que mostra o personagem de Porchat, assediando sexualmente dois garotos, ele interrompe os dois adolescentes que estão discutindo e pede para que o masturbem, a cena termina com os garotos fugindo do local.

Pessoas ligadas ao governo Bolsonaro se manifestaram, acusando o filme de pedofilia. Entre elas estão o secretário especial da Cultura, Mario Frias, o deputado estadual André Fernandes (Republicanos-CE), a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), o deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) e o vereador de Niterói Douglas Gomes (PTC-RJ), que compartilhou o vídeo da cena.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse em seu Twitter que determinou que os vários setores da Justiça adotem providências cabíveis ao caso.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse em seu Twitter que determinou que os vários setores da Justiça adotem providências cabíveis ao caso.

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, afirmou que o longa “é uma afronta às famílias e às nossas crianças”, e que “utilizar a pedofilia como forma de humor é repugnante e asqueroso”.

A explícita apologia ao abuso sexual infantil protagonizada pelo Fábio Porchat no filme em cartaz na Netflix é uma afronta às famílias e às nossas crianças.

Utilizar a pedofilia como forma de "humor" é repugnante! Asqueroso!

Fábio Porchat citou papéis famosos do cinema e da TV, pontuando que uma atuação não é apologia ou incentivo.

“O Marlon Brando interpretou o papel de um mafioso italiano que mandava assassinar pessoas. A Renata Sorah roubou uma criança da maternidade e empurrava pessoas da escada. A Regiane Alves maltratava idosos. Mas era tudo mentira, tá gente? Essas pessoas na vida real não são assim”, disse Porchat, em depoimento enviado ao O GLOBO.

“Quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica, isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado. Às vezes é duro de assistir, verdade.”, acrescentou.

Danilo Gentilli rebateu as acusações em seu Twitter, dizendo que seu maior orgulho é ter conseguido desagradar tanto petista quanto bolsonarista.

“O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento vieram fortes contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo”, escreveu.

O apresentador Paulo Mathias falou sobre o grande número de pessoas que opinaram sobre o filme tendo como base somente a cena repercutida nas redes sociais.

Em entrevista ao O GLOBO, Danilo Gentili comentou sobre o argumento utilizado pelo ministério da Justiça e por parlamentares que disseram que o filme “Como ser o pior aluno da escola” incita a pedofilia.

“Na realidade, o filme vilaniza a pedofilia. Ela está no arquétipo de um vilão hipócrita que se esconde atrás de um discurso politicamente correto e falso moralista. Qualquer pessoa que assistiu ao filme sabe disso. Por isso, um político bolsonarista precisou editá-lo e descontextualizá-lo para enganar as pessoas desavisadas. Todos os que assistiram ao filme inteiro não enxergaram a mesma coisa de quem assistiu apenas essa cena cortada e pulverizada nos grupos de WhatsApp. Aliás, postaram no Twitter um vídeo desse tal político [o deputado estadual André Fernandes, do Republicanos-CE] falando coisas para crianças que são bem piores que o filme, pois ele não fala na posição de vilão fictício e sim como pretenso formador de opinião infanto-juvenil. Você viu?”, falou Danilo.

Fábio Porchat e Danilo Gantili nos batidores do filme “Como se tornar o pior aluno da escola” – Foto: Divulgação.



Em nota, o Globoplay, uma das plataformas que possui o filme em seu catálogo, informou que está atento às críticas ao filme, mas que a decisão de retirá-lo do ar configura censura.

“O Globopay está atento às críticas de indivíduos e famílias que consideraram inadequados ou de mau gosto trechos do filme Como Se Tornar O Pior Aluno Da Escola mas entendem que a decisão administrativa do Ministério da Justiça de mandar suspender a sua disponibilização é censura. A decisão ofende o princípio da liberdade de expressão, é inconstitucional e, portanto, não pode ser cumprida.

As plataformas respeitam todos os pontos de vista mas destacam que o consumo de conteúdo em um serviço de streaming é, sobretudo, uma decisão do assinante – e cabe a cada família decidir o que deve ou não assistir.

O filme em questão foi classificado, em 2017, como apropriado para adultos e adolescentes a partir de 14 anos pelo mesmo Ministério da Justiça que hoje manda suspender a veiculação da obra.”