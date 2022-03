A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Cultura, está com inscrições abertas para três oficinas gratuitas de empreendedorismo destinadas aos artesãos da cidade. As aulas serão ministradas em três dias (16, 23 e 30 de março), das 9h às 12h, na sede da secretaria.





A iniciativa está sendo viabilizada por meio de uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que preparou um conteúdo focado na gestão de finanças, vendas e como trabalhar o marketing nas redes sociais. “Além de capacitados, nossos artesãos sairão dessa experiência com mais autonomia sobre o próprio modelo de negócio”, destacou a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

Nesta quarta-feira (16), acontece a aula Descomplique Vendas, que vai mostrar os caminhos do empreendedorismo, como ter controle financeiro, montar um plano de negócios e realizar a formalização. As inscrições podem ser feitas pelo formulário: https://cutt.ly/5A4eji0.

Já no dia 23 será a vez da oficina Descomplique Finanças, que vai dissolver detalhes de como os artesãos podem fazer um planejamento financeiro correto e completo. O conteúdo também vai oferecer um plano de ação de finanças para cada ideia de negócio levada pelo aluno.

Por fim, no dia 30, os alunos terão aula de Como divulgar nas redes sociais, com dicas de como dar visibilidade ao trabalho pela internet, aprendendo a identificar os desafios e as vantagens que essa integração pode oferecer. As inscrições para os dois últimos dias de curso serão abertas na semana respectiva à aula.

De acordo com o prefeito Eduardo Boigues, as atividades vão fortalecer o empreendedorismo local e é um convite para que os artistas se aproximem das ações oferecidas pela secretaria. “Quem acompanhar os três dias vai ter a oportunidade de fortalecer seu negócio. A arte também representa economia criativa e esses cursos reforçam nosso compromisso com o setor cultural e com o empreendedorismo”, destacou.

A Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba está localizada na avenida João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia.