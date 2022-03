O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), publicou nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da Câmara um ato que revoga a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção na Câmara.





No ato publicado, a medida não foi justificada. No último dia 10, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicou um decreto que dispensa o uso obrigatório de máscaras de proteção em ambientes fechados.

Mesmo sem a obrigatoriedade do uso de máscaras, ainda é necessário que seja a medição de temperatura seja realizada e que o comprovante de vacinação seja apresentado no local.

Nesta segunda-feira (14), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também revogou a obrigatoriedade do uso de máscaras na Casa e utilizou o decreto de Ibaneis como justificativa.

A decisão de Arthur Lira ainda deverá ser referendada por integrantes da Mesa Diretora.

Apesar da retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras na Câmara, as sessões seguem no regime semipresencial, permitindo que os parlamentares votem sem precisar comparecer à Câmara.

O modelo semipresencial foi prorrogado na semana passada, segundo Lira, a intenção é preservar a saúde de parlamentares e servidores.

Apesar da justificativa, alguns líderes partidários afirmaram que a decisão foi tomada para facilitar as negociações políticas em meio à janela partidária e ajudar no ambiente pré-campanha eleitoral dos parlamentares.