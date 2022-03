Nesta quarta-feira (16/03), das 10h às 16h, a Estação Suzano, da Linha 11-Coral da CPTM, recebe agentes do Procon que farão um plantão de atendimento aos passageiros que moram e ou fizeram compras na cidade de Suzano.





Durante o plantão da Semana do Consumidor, os agentes do Procon, vão prestar orientação de relação de consumo, com dicas de renegociação de dívida, direitos pós-compra, política de trocas, regras para compras online.

Os passageiros também poderão fazer cadastro para abertura de reclamação de consumo. Para isso, basta apresentar os documentos de identificação (RG, CPF), comprovante de residência, além dos comprovantes relacionados à compra efetuada e à empresa.

A ação também contará com a atuação de agentes da Sabesp, que vão prestar atendimento e orientação aos clientes da concessionária de serviços públicos de saneamento básico.

Serviço