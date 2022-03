O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Poá divulgou nesta terça-feira (15/03), 15 vagas de emprego disponíveis para os poaenses que se encontram fora do mercado de trabalho. As referidas vagas são para áreas de segurança, carpintaria, construção civil, entre outras.





De acordo com Alcides Leme da Silva Junior, secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho e responsável pelo Núcleo de Atendimento à População (NAP) onde está situado o órgão, as vagas disponíveis são direcionadas para munícipes com ou sem experiência. “Para concorrer a qualquer uma dessas vagas, o cidadão deve se candidatar pelo aplicativo SINE FÁCIL.

Para atendimento no Posto, os interessados devem realizar agendamento prévio pelo site https://pat.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/PAT/ e estarem munidos do RG, CPF e da carteira de trabalho física ou digital”, disse.

O atendimento é realizado no NAP, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na rua Vinte e Seis de Março, 72, Centro. O PAT também disponibiliza os serviços de habilitação em Seguro Desemprego e orientações sobre carteira de trabalho pelo site: pat.agendasp.sp.gov.br.

Vagas