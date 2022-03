A administração municipal avançou mais uma etapa para a implantação da unidade do Poupatempo em Poá, após a reunião virtual realizada na manhã desta terça-feira (15/03), entre representantes da Prefeitura e da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), empresa do Governo do Estado de São Paulo. A reunião que contou com a participação da prefeita Marcia Bin definiu as últimas alterações do layout da unidade que será implantada no prédio onde está localizado o Núcleo de Atendimento à População (NAP).





“Com as modificações realizadas durante a reunião desta manhã, o próximo passo é o envio do layout atualizado pela Prodesp para que o prédio possa receber as intervenções necessárias. Essa fase já será o início dos serviços para implantação do Poupatempo na cidade”, ressaltou o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Alcides Leme da Silva Junior.

A chefe do Executivo municipal está acompanhando pessoalmente o andamento do processo e destacou a importância da unidade para o município. “Desde o final de 2021, estamos realizando estas reuniões virtuais para chegarmos ao melhor layout possível. Com a conclusão desta

fase, tão logo o layout final seja enviado, as adequações do prédio terão início, pois temos a expectativa de entregar o Poupatempo à população até o início do próximo semestre”, afirmou Marcia Bin.

De acordo com o material apresentado, a unidade terá um setor para o autoatendimento com totens que disponibilizarão à população, serviços municipais e do Governo do Estado de São Paulo, além dos stands para atendimento presencial. O Poupatempo será implantado no prédio onde está situado o NAP, na rua Vinte e Seis de Março, 72, Centro.

Também participaram da reunião Geraldo Oliveira (vice-prefeito), Milvio Sanchez (chefe de Gabinete), Oliver Santos (arquiteto da Secretaria de Obras Públicas), Rodolfo Zaharansky (presidente da Associação Comercial e Industrial de Poá – ACIP) e Vitor Allen (representante dos comerciantes da rua Vinte e Seis de Março), além dos representantes da Prodesp Iago Veloso dos Santos (arquiteto), Silvio Marcos Ayres (coordenador de arquitetura) e Aline Bassi (assessora).