Para reduzir custos e aumentar o faturamento dos empreendedores de Itaquaquecetuba, o Programa Brasil Mais está com 180 vagas abertas para micro e pequenas empresas que desejam receber acompanhamento gratuito de um especialista em inovação por quatro meses. As inscrições terminam neste domingo (20).





O Programa Brasil Mais é uma iniciativa do Governo Federal em parceria com o Sebrae, o Senai e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Os empreendedores recebem a mentoria de um agente local de inovação (ALI) gratuitamente, que vai até a empresa e faz o diagnóstico inicial e traça um plano de inovação para o negócio.

“Com esse curso, queremos fazer a diferença no cotidiano dos empresários. A proposta é estimular o empreendedor e aumentar seu faturamento”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Dávila. O acompanhamento está previsto para começar ainda este mês e vai até o fim de julho.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://cutt.ly/tStlm67 ou no posto do Sebrae Aqui Itaquaquecetuba (rua Dom Thomaz Frey, 89, centro – 3º subsolo), nas dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

“A importância do empreendedorismo é incontestável para o desenvolvimento da nossa cidade. A prefeitura está focada na qualificação das pessoas, aprimorando suas habilidades para ingressarem com qualidade no mercado de trabalho”, completou o prefeito Eduardo Boigues.