A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos anunciou nesta quinta-feira (17) o cronograma do projeto “Praça e XV de Novembro de Cara Nova” e deu detalhes de como serão feitas as mudanças e revitalizações na Praça da Independência e na Avenida XV de Novembro. O anúncio foi realizado em reunião na Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV).





O vice-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balke, foi quem dirigiu a reunião, segundo ele, com essa intervenção na Avenida XV de Novembro, não haverá mais trânsito de veículos no local, que se tornará um calçadão “como é em Mogi das Cruzes, na Rua Dr. Deodato Wertheimer”.

Balke disse que o calçadão permitirá o passeio público, terá arborização, bancos, “tudo de uma forma bastante organizada”.

O calçadão permitirá o passeio público, terá arborização e bancos. – Foto: TV Cenário.

A Praça da Independência também receberá uma intervenção, para revitalização do local, o vice-prefeito disse que a intenção é “fazer a troca dos pisos, arborização, entre outras coisas”. Foram anunciados “bolsões de estacionamento” na praça, para os taxistas do ponto que fica em frente à estação de trem.

Situação dos ambulantes

Foi falado também sobre a alocação dos ambulantes, de acordo com Daniel Balke, o posicionamento desses comerciantes, chamados de “empreendedores de rua” pelo vice-prefeito, serão definidos após o fim das obras, logo, durante as obras, não haverá o trabalho desses ambulantes no local.

“E o posicionamento desses empreendedores de rua vão ser afixados posteriormente a reforma da praça, então o centro da cidade, enquanto houver a reforma, não teremos os empreendedores, reformou, aí os empreendedores voltam em locais já pré-definidos pela Prefeitura”, explicou Balke.

Foi anunciado que, após a alocação dos ambulantes, a Prefeitura pedirá para que esse grupo passe por cursos de capacitação, que serão realizados junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Além dos cursos, o Sebrae oferecerá uma consultoria gratuita para que os comerciantes da XV de Novembro consigam adequar, da melhor forma, a colocação das faixadas das lojas, em relação à reforma que será feita.

Valores

Hodirlei Martins Pereira, secretário da secretaria de Planejamento Urbano, que é a pasta responsável pela elaboração do projeto do calçadão da XV de Novembro, também falou sobre o projeto e investimentos nas obras.

Serão investidos na XV de Novembro cerca de R$ 1 bilhão – Foto: TV Cenário.

Segundo Hodirlei, o projeto utilizará recursos do Governo do Estado, serão investidos na XV de Novembro cerca de R$ 1 milhão, enquanto isso, serão investidos R$ 500 mil na Praça da Independência. O secretário falou que a intenção do projeto é poder desenvolver e fomentar o comércio no local e organizar a região da XV de Novembro.

O secretário ainda falou sobre o papel de sua pasta, que será liberar espaço para que as outras secretarias envolvidas trabalhem e realizem as intervenções.

Trânsito

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Marcelo Dearo de Carvalo, explicou as mudanças na circulação de veículos na região. Visando não prejudicar os comerciantes da XV de Novembro, o secretário falou em manter áreas de estacionamento próximas ao local, que permitem que clientes parem seus carros e acessem os comércios com facilidade.

As baías de táxis terão suas posições alteradas – Foto: TV Cenário.

Além disso, Carvalo anunciou mudanças no posicionamento das baías de táxis, para que eles se posicionem de forma segura e sigam o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ao apresentar outras mudanças, o secretário disse que será feito o que é prático e o que funciona.

Segurança

Segundo o secretário de Segurança Urbana, Renato Gomes da Silva, diversas câmeras estão sendo instaladas na cidade de Ferraz, que serão controladas pela Guarda Civil Municipal (GCM). As câmeras não serão instaladas somente na região das obras, ou nos arredores, mas por toda a cidade, inclusive nas entradas e saídas, auxiliando a Polícia Militar e a Polícia Civil em seus chamados.

Câmeras de segurança serão instaladas por toda a cidade de Ferraz de Vasconcelos – Foto: TV Cenário.

Parceria com o Sebrae

A parceria feita com o Sebrae para capacitação dos ambulantes e mentoria dos comerciantes da XV de Novembro, visa auxiliar os profissionais com layout de fachada, layout interno de circulação dos consumidores dentro dos estabelecimentos e diversos outros fatores que podem ser individuais de cada comerciante, entrando na área de assessoria e consultoria. Assim, é esperado que os profissionais consigam potencializar seus comércios e que possam aprender coisas novas.

Além de cursos para os ambulantes, o Sebrae oferecerá uma consultoria gratuita para os comerciantes da XV de Novembro – Foto: TV Cenário.

Prazos

O prazo previsto para a conclusão das obras é de quatro meses.

Confira o cronograma:

04/04/2022 – Aviso e anúncio de mudanças nas vias do Centro;

08/04/2022 – Mudança de mão das vias do Centro;

11/04/2022 – Fechamento e início das obras da Avenida XV de Novembro e da Praça da Independência;

25/04/2022 – Instalação de todas as câmeras de segurança.