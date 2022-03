Devido às fortes chuvas nas últimas semanas, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, intensificou os trabalhos de limpeza e manutenção de córregos e bueiros em diversos bairros da cidade, com o objetivo de evitar o acúmulo de resíduos e lixo doméstico nos locais.

Na manhã desta quarta-feira (16), a equipe de zeladoria realizou a limpeza do córrego na Rua Lucy, no Jardim Anchieta. O trabalho consiste na desobstrução manual das galerias. Quando há maior necessidade, o serviço é realizado por meio de um caminhão hidrojato que desentope a sujeira.

Além disso, a pasta faz a prevenção e limpa as galerias pluviais em locais que possuem mais fluxo de água. Os serviços mais frequentes são de retirada de objetos, drenagem, corte e remoção de vegetação das margens, materiais flutuantes e desassoreamento de travessias tubuladas.

Bairros como Vila Cristina, Tanquinho, Jardim Pérola, Jardim Anchieta, Oséas e Vila São Paulo foram atendidos nesses últimos dias. Segundo o titular da pasta, Nicolas David, a municipalidade está fazendo a parte dela, mas é necessário que a população contribua com a limpeza dos canais de esgoto.

“Ações de conscientização também são necessárias, o cuidado é importante para impedir o acúmulo de sujeira e evitar alagamentos. Nossa equipe está diariamente nas ruas, os córregos e bueiros são limpos de acordo com a necessidade, promovendo o escoamento correto das águas”, destacou o secretário.

O descarte irregular de lixo é uma prática criminosa. No caso do entulho, o valor aplicado é de 40 Unidades Fiscais do Município (UFM), que equivale a R$4,3 mil. Denúncias podem ser feitas para a Guarda Civil Municipal (GCM) pelos telefones 4679-4334 ou 4677-3112.