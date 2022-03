A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano realizou neste domingo (13/03) uma nova ação de manutenção e zeladoria no viaduto Ryu Mizuno. A via, que liga o centro aos bairros Parque Maria Helena e Vila Maria de Maggi, recebeu nova sinalização de trânsito, com pintura da área lateral, substituição de iluminação pública em seu entorno e outros serviços, como limpeza da pista e das passagens de pedestres.





Secretaria de Transportes de Suzano realiza manutenção no viaduto Ryu Mizuno — Foto: Divulgação/Secop Suzano.

A intervenção atendeu toda a extensão do viaduto, contemplando cerca de 500 metros. Os agentes chegaram ao local durante a madrugada, para cumprir os serviços sem prejudicar o trânsito. A ação seguiu até às 13 horas, aproximadamente. Para garantir a segurança dos trabalhadores e dos pedestres, uma das pistas foi parcialmente interditada a partir das 7h30. À tarde, os condutores já puderam utilizar o espaço renovado.

O titular da pasta, Claudinei Galo, acompanhou de perto toda a ação e pontuou que, na ocasião, também houve repintura das colunas que servem como base para a estrutura, que liga a malha central da cidade a uma das alças do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) e à rodovia Ayrton Senna (SP-70), bem como a Poá e a Itaquaquecetuba. Ele ainda explicou que a ação é parte do cronograma oficial da secretaria, que prevê novas revitalizações para outras estruturas municipais.

“Agradecemos a compreensão de todos durante a manhã de domingo. Foi uma interdição apenas temporária, para melhorarmos o viaduto para o uso da população. O cuidado com as vias e estruturas públicas é um compromisso constante para nós, como uma forma de garantir um trânsito mais seguro e fluido para todos que circulam por Suzano, tanto pedestres como motoristas”, concluiu o secretário.