O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu nesta semana com o novo delegado da seccional mogiana, Paul Henry Bozon Verduraz. Na oportunidade, o encontro abordou um possível convênio entre o Poder Executivo e a Polícia Civil, por meio do departamento de tecnologia, para garantir mais agilidade à lavração de boletins de ocorrência por parte da Guarda Civil Municipal (GCM).





Durante a reunião, sediada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, o delegado pontuou a importância da parceria com os governos municipais em prol da segurança pública. O convênio proposto ocorre por meio de um requerimento junto à divisão de tecnologia de informação com objetivo de assegurar acesso à lavração de BOs, por parte da GCM, ainda no local da ocorrência, sem a necessidade de deslocamento até a unidade policial.

Tal parceria pode reduzir em 60% o tempo do flagrante, além de agilizar o atendimento e desafogar a demanda nos distritos policiais. A administração municipal acolheu a proposta e deve analisar nas próximas semanas.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a iniciativa é de grande importância para o atendimento aos cidadãos suzanenses. “Sabemos da dificuldade encontrada, sobretudo em ocorrências flagrantes. Muitas vezes a vítima e as equipes passam o dia na delegacia. Com esse convênio, temos boas expectativas em agilizar esse processo e contribuir com a segurança pública”, disse.

Por fim, Ashiuchi reforçou que o município está à disposição da seccional. Ainda participaram da reunião, que ocorreu na última segunda-feira (14/03), os delegados Alexandre Dias e Lourival Zacarias de Noronha, além do chefe de Gabinete de Suzano, Afrânio Evaristo.