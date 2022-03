Você já ouviu falar sobre a Semana do Consumidor? É nesse período que lojistas de todo o país oferecem descontos em diversos produtos de suas lojas, a fim de impulsionar as vendas. Mas, nos últimos dois anos, o comércio em geral passou por diversas mudanças que afetaram a forma de comprar e vender produtos.





Para o professor da UMC e especialista em comunicação mercadológica, Fernando Martins, ao longo desses dois anos de pandemia muita coisa mudou para o lojista e o consumidor. “Muitas empresas, que sobreviveram a esse período, se reinventaram. Hoje, temos cada vez mais vendas remotas, por WhatsApp e delivery. A pandemia acelerou todo esse processo que já era natural”.

Dados da pesquisa ‘Sondagem do Comércio’, feito pela Fundação Getúlio Vargas, mostram que essa reinvenção começou cedo na pandemia. O e-commerce representava no país, em média, 9,2% da receita. Em julho de 2020, tudo mudou, com um salto para 19,8%. Em julho de 2021, chegou a 21,2%.

Fernando reforça que hoje o digital é fundamental, mas nunca vai ser a única maneira de se vender. “O mundo utiliza, cada vez mais, o digital e isso é indispensável para melhorar seu negócio. Mas vejo o digital mais como uma ferramenta, um apoio aos modelos de negócio existentes, o famoso modelo híbrido”, disse.

As leis também mudaram

De acordo com o especialista em direito e professor da UMC, Cassiano Mattosinho, durante esse período de pandemia, algumas leis do consumidor tiveram que ser revistas para se adequarem ao período em que vivemos. “Muitas pessoas que já estavam com casamentos e formaturas agendadas e pagas, tiveram que contatar os fornecedores para uma nova avaliação por exemplo”, ressalta.

Com isso, foram tomadas medidas provisórias que ajudaram nas leis de cancelamento de contrato, pagamento de aluguel etc. Algumas delas, como as de negociação de aluguel, nem em vigor estão mais. “Elas foram necessárias, na época, pois atendiam o equilíbrio econômico-financeiro e a função social adequada para aquele momento”, complementa.