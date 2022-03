Um tweet antigo do deputado estadual André Fernandes (Republicanos-CE) em que ele ironiza a pedofilia, voltou a ser compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira (17). O político bolsonarista foi um dos protagonistas nos ataques ao filme “Como se tornar o pior aluno da escola”, por suposta apologia à pedofilia.





“’Tio, o que é pedofilia?’ ‘Vem cá, sobrinha, senta no meu colo para eu te explicar’”, escreveu André Fernandes, em 13 de abril de 2012.

O comediante Danilo Gentili compartilhou o tweet e disse que o deputado posa de moralista e correto, mas tem este tipo de pensamento.

Ao que parece, o deputado bolsonarista a favor da censura que acusa os outros de apologia a pedofilia é mais parecido com o vilão do meu filme do que eu pensava: posa de super moralista e corretão mas olha o tipo de pensamento que ele não se aguenta e expressa logo cedo: pic.twitter.com/ehiMXn281h — Danilo Gentili 🇺🇦 (@DaniloGentili) March 17, 2022

Em resposta, o deputado disse para Gentili “criar vergonha” e alegou que, na época da postagem, ele tinha 14 anos. “Legal falar de uma postagem irônica de uma criança de 14 para aliviar as barbáries de um marmanjo de mais de 40″.

Ei Gentili, na data da postagem eu tinha 14 anos, mais ou menos a idade das crianças que no seu filme o ator pede uma “punheta” em troca de favores.



Legal falar de uma postagem irônica de uma criança de 14 pra aliviar as barbáries de um marmanjo de mais de 40.



Cria vergonha! pic.twitter.com/RBCpMgUjRH — André Fernandes (@andrefernm) March 17, 2022

Na quarta-feira (16), Gentili postou uma cena da novela Os Mutantes, da Record, em que o personagem do secretário especial de Cultura, Mario Frias, agride fisicamente uma mulher.

Que cena horrível que incentiva a agressão contra as mulheres.



Isso passou em TV aberta?

E se uma criança assiste?



Nossa…

Deveríamos censurar? pic.twitter.com/2kR8YfBOEs — Danilo Gentili 🇺🇦 (@DaniloGentili) March 15, 2022

“Que cena horrível que incentiva a agressão contra as mulheres. Isso passou em TV aberta? E se uma criança assiste? Nossa… deveríamos censurar?”, ironizou Gentili.

Polêmica

A polêmica começou quando o deputado André Fernandes acusou um filme baseado num livro de Gentili de fazer apologia à pedofilia, o deputado chegou a pedir a censura da obra. Fernandes ainda insinuou que os responsáveis pelo filme deveriam ser presos, citando um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O filme “Como se tornar o pior aluno da escola” foi lançado em 2017 nos cinemas, e neste ano, chegou às plataformas de streaming. Além de André Fernandes, vários bolsonaristas começaram a atacar o filme por causa de uma cena em que o personagem de Fábio Porchat assedia sexualmente dois garotos.

O personagem de Porchat sugere que os dois garotos menores de idade parem de discutir e pede para que o masturbem. Os garotos negam o pedido.

“O que é isso, preconceito nessa idade? Isso é supernormal, vocês têm que abrir a cabeça de vocês”, diz o personagem de Porchat, que em seguida abre a braguilha da calça e puxa a mão de um dos meninos em direção a ela.

A cena foi recortada pelo deputado e postada em seu Twitter, iniciando uma onda de críticas por parte de bolsonaristas, que com o tempo, chegou ao público geral, que, em sua maioria, mesmo sem terem entendido a situação, criticaram o filme.

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, também criticou o filme e acusou a obra de fazer apologia à pedofilia.

Alteração na classificação indicativa

Após a ordem para que os serviços de streaming suspendam a exibição do filme, foi definida uma nova classificação etária para o filme, que agora passa para 18, ao invés de 14.

Segundo o ministro da Justiça, Anderson Torres, caso a remoção do filme com Danilo Gentili e Fábio Porchat não seja cumprida, uma multa diária de R$ 50 mil poderá ser aplicada. Porém, especialistas afirmam que a medida se configura como um ato de censura, pois o Ministério da Justiça não possui a capacidade de impedir a circulação de uma obra.

“Naturalmente, pode-se discutir se a classificação etária está errada ou não. O Ministério da Justiça pode, inclusive, recomendar e dizer que considera que determinada classificação não atende. O que não pode é impedir a circulação da obra. Não há prerrogativa constitucional para isso”, explica Sydney Sanches, presidente da comissão nacional de direitos autorais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que incluiu o assunto como uma das pautas a serem discutidas pelo órgão.

O jurista e especialista em direito constitucional, Gustavo Binenbojm, professor titular da Faculdade de Direto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fala em uma contradição lógica e em uma atuação fora de competência.

“Neste caso, o Ministério da Justiça está ultrapassando os limites de suas competências. E mais, é uma contradição lógica entre uma decisão, que considera o filme apto para qualquer pessoa com mais de 14 anos, e, em uma segunda decisão, atuando fora do âmbito das competências do Ministério da Justiça, resolve proibir o filme em um ato típico da ditadura militar”, afirmou.

O filme segue disponível nos serviços de streaming. No início da semana, os streamings Globoplay e Telecine afirmaram que não removeriam a obra do catálogo.

Fábio Porchat e Danilo Gentili falam sobre o caso

Fábio Porchat citou papéis famosos do cinema e da TV, pontuando que uma atuação não é apologia ou incentivo.

“O Marlon Brando interpretou o papel de um mafioso italiano que mandava assassinar pessoas. A Renata Sorah roubou uma criança da maternidade e empurrava pessoas da escada. A Regiane Alves maltratava idosos. Mas era tudo mentira, tá gente? Essas pessoas na vida real não são assim”, disse Porchat, em depoimento enviado ao O GLOBO.

“Quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica, isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado. Às vezes é duro de assistir, verdade.”, acrescentou.

Danilo Gentilli rebateu as acusações em seu Twitter, dizendo que seu maior orgulho é ter conseguido desagradar tanto petista quanto bolsonarista.

O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista.



Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento: veio forte contra mim dos dois lados.



Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu.



Sigo rindo 🙂 pic.twitter.com/zh4sz2aZcr — Danilo Gentili 🇺🇦 (@DaniloGentili) March 13, 2022

“O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento vieram fortes contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo”, escreveu.

Em entrevista ao O GLOBO, Danilo Gentili comentou sobre o argumento utilizado pelo ministério da Justiça e por parlamentares que disseram que o filme “Como ser o pior aluno da escola” incita a pedofilia.

“Na realidade, o filme vilaniza a pedofilia. Ela está no arquétipo de um vilão hipócrita que se esconde atrás de um discurso politicamente correto e falso moralista. Qualquer pessoa que assistiu ao filme sabe disso. Por isso, um político bolsonarista precisou editá-lo e descontextualizá-lo para enganar as pessoas desavisadas. Todos os que assistiram ao filme inteiro não enxergaram a mesma coisa de quem assistiu apenas essa cena cortada e pulverizada nos grupos de WhatsApp. Aliás, postaram no Twitter um vídeo desse tal político [o deputado estadual André Fernandes, do Republicanos-CE] falando coisas para crianças que são bem piores que o filme, pois ele não fala na posição de vilão fictício e sim como pretenso formador de opinião infanto-juvenil. Você viu?”, falou Danilo.