O projeto “Suzano Mais Emprego” divulgou nesta quinta-feira (17/03) 232 novas vagas de trabalho. O serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego tem oportunidades para atuação em sete cidades, principalmente Suzano, Mogi das Cruzes e São Paulo. Todas estão disponíveis no site bit.ly/suzano-emprego.





O público interessado deve enviar currículo em arquivo Word ou PDF para o e-mail suzano.vagas@gmail.com ou então cadastrá-lo pessoalmente em uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), em dias úteis, das 8 às 17 horas: na avenida Paulo Portela, 210, região central, ou então na avenida Francisco Marengo, 2.301, Jardim Dona Benta.

Há oportunidades para contratação efetiva, temporária e de estágio, para quem tem ensinos fundamental, médio, técnico e superior, e ainda para as quais não se exige escolaridade, como armador (15), servente de pedreiro (15), pedreiro (10) e carpinteiro (7).

Quanto ao nível de experiência profissional, os contratantes podem exigir determinados períodos comprovados em carteira de trabalho assinada ou não. Para quem busca começar a se inserir no mercado há vagas para ajudante de mecânico automotivo (1) e estagiário de educação física (2). Já para retificador (20), tintureiro (10), mecânico hidráulico (1) e analista contábil (1) são requeridos ao menos seis meses de experiência.

Outro foco do Suzano Mais Emprego são as pessoas com deficiência (PCDs), que podem concorrer mediante a apresentação de laudo médico comprobatório junto com o currículo. Estas oportunidades têm exigências mínimas para atuação como assistente administrativo para suplementos (2), técnico em segurança do trabalho (2), auxiliar de RH (2) e outras.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, o projeto segue divulgando cada vez mais vagas para todos os públicos. “Ao longo desses quase três primeiros meses do ano, divulgamos uma média de 204 oportunidades por semana. Estamos sempre as renovando de acordo com as empresas parceiras e as contratações realizadas e desta vez não é diferente. Nosso papel é ajudar os suzanenses a garantirem para si uma melhor condição financeira e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida”, ressaltou.

Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones 4745-2264 (Centrus) e 4394-5490 (Centrus Norte).