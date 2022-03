Após 2 anos de ensino remoto, a UMC, calouros e veteranos celebram com muita empolgação o retorno do ensino presencial. O clima pelas alamedas da universidade e o volume de pessoas circulando pelo centro de convivência ou pelos corredores da instituição traz de volta o clima da normalidade, mas claro, se resguardando de todos os cuidados preventivos no combate à Covid-19.





A professora e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Samira Bittar, diz estar muito feliz, pois, é um momento de reencontro. “Eu, já nas primeiras aulas, levei meus alunos para o laboratório, o que torna o ensino muito mais dinâmico e didático. Pelo olhar deles, eu consigo identificar se de fato estão entendo o conteúdo.”

Maria Eduarda Rosa, de 18 anos, está vivendo sua primeira experiência em universidade e para ela tudo é uma novidade. “Eu estou gostando bastante dessa experiencia na UMC, tenho aprendido bastante coisa e me relacionado com muita gente”, disse. Ela conta que não se vê estudando remotamente e que sentiria falta da vida no campus.

Fabrine Coutinho, de 20 anos, está cursando o 2° período de Arquitetura e Urbanismo e nos conta que o volta às aulas tem sido incrível. “Aqui, conseguimos utilizar os espaços da universidade. Além de facilitar a comunicação com os professores, conseguimos interagir com nossos colegas de sala, de outros semestres e até mesmo de outros cursos”, diz a aluna. “Nesta transição de on-line para presencial, aprendi a valorizar ‘estar em conjunto’, pois isso auxilia no nosso crescimento pessoal e profissional”, completa.

Nesse retorno, encontramos veteranos com ares de calouros. É o caso da Erina Harada, que ingressou na UMC em 2021 no curso de Publicidade e Propaganda e até então só havia participado de aulas on-line. “Com o retorno presencial, minha ficha de universitária caiu, esse primeiro mês foi uma experiencia maravilhosa e diferente”, destaca a estudante.

Formação e qualidade de ensino

Em 2022 os cursos mais procurados na UMC foram: Direito (bacharel e licenciatura), Psicologia e Odontologia, alcançando uma marca de 3 mil novos calouros.

E preocupada com a qualidade do ensino, a UMC oferece para todos os alunos da universidade o Programa de Nivelamento, que auxilia o aluno na ampliação ou reforço de conhecimentos fundamentais do ensino médio, com aulas de Matemática, Português, Química, Física ou Biologia.

No retorno das aulas presenciais e a retomada do Programa de Nivelamento, verificamos que em poucos dias, após a divulgação do cronograma, as inscrições para as aulas de Biologia, no período matutino, já estavam esgotadas. Houve, de um modo geral, uma procura significativa em todas as disciplinas oferecidas e ainda há vagas disponíveis para as demais aulas.

O Professor Doutor Hélio Martucci, assessor pedagógico na Pró-Reitoria de graduação, ressalta que o aluno UMC tem a sua disposição o Portal do Aluno, além do Microsoft Teams, ferramenta amplamente utilizada durante o ensino remoto, que continuará disponível aos acadêmicos, mas, agora, servindo apenas como um recurso para apoio às aulas presenciais. Isso permite o compartilhamento de materiais para as aulas, artigos, listas de exercícios, entre outros. “Estamos felizes com o retorno dos nossos alunos e isso reforça o nosso compromisso de zelar por um ensino de qualidade e que tem como meta colocar nossos alunos em destaque no mercado de trabalho.”