O empresário e youtuber Kleber Rodrigues de Moraes e outras três pessoas foram presos nesta segunda-feira (21) pela Polícia Civil do Distrito Federal. De acordo com a corporação, o grupo é investigado por participação em um esquema voltado à prática de jogos de azar e lavagem de dinheiro. As informações são do G1.

Conforme a polícia, Kleber, conhecido também como Klebim, vendia rifas ilegais por meio de um site e promovia a venda em redes sociais como Instagram e Youtube. Entre contas pessoais e de sua empresa EstiloDub, ele possuía cerca de 4 milhões de seguidores. Em dois anos, o esquema teria movimentado R$ 20 milhões em apenas dois anos.

Os outros três presos na operação são Pedro Henrique Barroso de Neiva, de 37 anos, Vinícius Couto Farago, de 30 anos, e Alex Bruno da Silva Vale, de 28 anos.

Além das prisões, a Operação Huracán apreendeu nove veículos de luxo, entre eles o modelo da Lamborghini e uma Ferrari 458 Spyder, cada um avaliado em R$3 milhões. Também foram bloqueados R$ 10 milhões das contas dos investigados e o arresto de uma mansão de R$ 4 milhões na região do Park Way, na capital federal.

Segunda as investigações, o dinheiro levantado com as rifas de carros de luxo, carros preparados, motos e celulares de última geração era lavado em empresas de fachada e na sequência usado na compra de veículos e imóveis de luxo.

A venda de rifas é uma prática ilegal, sendo permitida somente para instituições filantrópicas e após uma autorização especial; e ainda assim seguindo critérios rigorosos, como o sorteio ocorrendo exclusivamente pela Loteria Federal.

Fonte: Istoé