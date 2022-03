Fortes chuvas voltaram a atingir a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, no último fim de semana. Já foram registrados pelo menos cinco óbitos.





As fortes chuvas ocorrem após pouco mais de um mês do último grande temporal, que aconteceu em 15 de fevereiro e se tornou a maior tempestade já registrada na cidade, deixando 233 mortos.

Cruzes colocadas em homenagem às vítimas das fortes chuvas em Petrópolis foram derrubadas pela chuva deste domingo (20) — Foto: Redes sociais.

Das cinco mortes confirmadas, duas foram no Morro da Oficina, no Alto da Serra, duas na Rua Washington Luís e uma na Rua Pinto Ferreira, no bairro Valparaíso.

O Corpo de Bombeiros está em busca de, pelo menos, oito pessoas desaparecidas. Quatro dos desaparecidos estão sendo buscados desde 15 de fevereiro, quando a cidade foi atingida por um forte temporal.

Cratera surge em rua do bairro Morin, em Petrópolis, no Rio de Janeiro — Foto: Bruna Souza/Arquivo pessoal.

Pontos que estão recebendo os desabrigados

24 de Maio – COMAC – E.M. Germano Valente (Rua Dr Sá Earp 88 – Morin.);

Alto da Serra – E. Comunidades Santo Antônio (R. Cel. Albino Siqueira 197);

Ato da Serra – Paróquia Santo Antônio (R. Santo Antônio 245);

Bingen – Salão Paroquial São Paulo Apóstolo (Rua João Xavier s/n);

Caxambu – E. M. Senador Mario Martins (Rua Flávio Cavalcante, s/n).

Dr. Thouzet – Escola Paroquial Bom Jesus (Rua Dr. Thouzet 820);

Floresta – E.M. Duque de Caxias (Travessa Luciano Camarota,78);

Gentio – E.M. Dr. Paula Buarque (Est. de Teresópolis Km 2, s/n);

Independência – E.M. Alto Independência (Rua Leonor Maia 1670);

Quitandinha 1 / Amazonas – E.M. Stefan Zweig (Rua Sergipe 49);

Quitandinha 2 / Ceará – E.M. Marcelo Alencar (Avenida Amaral Peixoto);

Quitandinha 3 / Espírito Santo – E.M. Marcelo Alencar (Avenida Amaral Peixoto);

Quitandinha 4 / Duques – E.M. Odette da Fonseca (Estr. Rio-Petrópolis Km 85);

Quitandinha 5 / Rio de Janeiro – C.E.I. Chiquinha Rolla (Rua Campos);

São Sebastião – E.M. Papa João Paulo (Rua São Sebastião 625);

Sargento Boening – E.M. Ana Mohammad (Estrada do Paraíso 701);

Siméria – E.M. Rosalina Nicolay (Est. Presidente Sodré 1026);

Vale do Cuiabá – Quadra do Boa Esperança (Est. Min. Salgado Filho s/n);

Vila Felipe – E.M. Dr. Rubens de Castro Bomtempo (Rua Hermínio Schmidt).

A chuva deste domingo, apesar de atingir 365 mm em seis horas, ou 60 mm/h, foi dividada em uma pancada às 15h e em outra às 20h, além disso, a chuva atingiu todo o estado. Enquanto isso, a chuva de 15 de fevereiro chegou a 260 mm em quatro horas sem parar, ou cerca de 65 mm/h, porém, nesse caso, a chuva se concentrou em Petrópolis e caiu de forma contínua, não permitindo o escoamento da água.