Os passageiros que passarem pela estação Itaim Paulista da Linha 12-Safira da CPTM nesta quinta-feira (24/03) e no dia 07/04, das 10 às 16h, podem aproveitar a distribuição de livros da BiblioSesc, biblioteca itinerante do Sesc Itaquera.





A ação de incentivo à leitura ocorre com uma biblioteca volante montada no interior de um caminhão e será promovida ao longo de todo este ano, em datas alternadas. Com isso, os passageiros terão oportunidade de retirar gratuitamente um exemplar e devolvê-lo após a leitura. “Por exemplo, quem pegar um livro nesta quinta poderá devolver no dia 07/04, e aproveitar para pegar um novo título. É uma forma de estimular a leitura e ampliar cada vez mais o círculo de conhecimento”, diz Juliana Rainha de Carvalho, analista de comunicação na CPTM.

A BiblioSesc possui obras de diferentes títulos nacionais e internacionais, principais gêneros da literatura como ficção, autoajuda e científicos e não-ficção.

Incentivo à leitura na CPTM

O projeto BiblioSesc na estação Itaim Paulista vai integrar outras ações já realizadas pela CPTM, como Gelotecas instaladas em 12 estações para retirada e troca de livros e o Livro Livre CPTM, iniciativa que consiste em deixar livros nas estações para que os passageiros encontrem, peguem, leiam e voltem a liberá-lo para outra pessoa, criando um movimento colaborativo e coletivo de incentivo à leitura.

Serviço: