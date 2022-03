O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou em reunião com prefeitos que repassa verbas para municípios indicados por pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL).





O áudio da reunião foi obtido e divulgado pelo jornal “Folha de S.Paulo”. O conteúdo foi divulgado em reportagem do jornal nesta segunda-feira (21).

Os dois pastores a que o Ribeiro se refere no áudio são Gilmar Santos e Arilton Moura. Eles não possuem cargo no governo, porém, participaram de várias reuniões com autoridades nos últimos anos.

Gilmar Santos é presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil para Todos (Conimadb). O pastor Arilton Moura também é da Assembleia de Deus.

“Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do [pastor] Gilmar”, disse o ministro, segundo o áudio revelado pelo jornal.

“Porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar”, complementou Ribeiro.

Milton Ribeiro ainda diz que não há uma contrapartida para esses repasses, mas não explica.

“Então, o apoio que a gente pede não é segredo. Isso pode ser [inaudível] é apoio sobre construção das igrejas”, disse.

Os dois pastores já circularam bastante nos gabinetes de autoridades em Brasília. Em 2019, estiveram com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. No mês de Abril, Gilmar Santos foi fotografado ao lado do presidente em uma solenidade.

Em outubro do mesmo ano, novamente no Palácio do Planalto, os dois participaram de um evento em que o presidente estava e, segundo registros do governo, entregaram a Bolsonaro um livro produzido pela Conimadb.

Bolsonaro e o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, receberam os pastores Gilmar Santos (à esquerda) e Arilton de Moura (à direita) em outubro de 2019 — Foto: Carolina Antunes/PR.

Em fevereiro do ano passado, o Conimadb postou uma foto de outro encontro dos dois pastores com Bolsonaro.

Conimadb posta foto de Bolsonaro em evento com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura em fevereiro de 2021 — Foto: Reprodução/Instagram.

Em dezembro, eles estiveram com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. No total, em 202, os dois pastores estiveram 18 vezes com Milton Ribeiro, segundo registros oficiais.

Na agenda de Ribeiro consta que esses encontros eram de “cortesia” ou para tratar de “obras” ou de “alinhamento político”.

Em um encontro realizado em agosto, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes, também esteve presente. De acordo com a reportagem da “Folha de S.Paulo”, os recursos que Milton Ribeiro encaminha aos municípios indicados pelos pastores do FNDE.

Na semana passada, o jornal O Estado de S. Paulo publicou uma reportagem em que dizia que o Ministério da Educação tem um “gabinete paralelo” de pastores que controlam a agenda e a verba do Ministério da Educação.

Além disso, o jornal afirmou que Gilmar Santos e Arilton Moura têm trânsito livre no ministério e atuam como lobistas.

De acordo com o jornal, desde o início do ano passado, o Ministério da Educação empenhou ou executou pagamentos de R$ 9,7 milhões nos dias seguintes aos encontros dos pastores com o ministro da pasta.