Neste sábado (26/3), das 9 às 16 horas, a Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa (Faep), em parceria com a UMC promovem um evento especial do Dia Mundial da água chamado “Dia Mundial da Água: Peixes do Tietê”. Tudo está sendo organizado pelo professor Alexandre Hilsdorf, que vai estar com alunos da UMC para promoverem programas especiais no local. As atividades são abertas a população e acontecem no Parque Centenário, em Mogi das Cruzes.





Estão programadas as ações “Pesque e solte & Quiz”, “Quebra-cabeça de peixes”, “Espaço para fotografias”, “Espaço kids: Pintura facial e desenhos”, “Painel Informativo: conhecimentos e curiosidades sobre o rio e peixes”, “Painel para deixar recados sobre evento”, “Painel da conservação: deixe no rio o que é do rio, o lugar do lixo é no lixo” e finalmente a “Soltura de peixes no Tietê”.

