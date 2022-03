A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, levará 44 idosos do município para os Jogos da Melhor Idade (JOMI). O evento começa na próxima terça-feira (29) e termina no dia 3 de abril em Campos do Jordão, cidade turística do interior de São Paulo.





O JOMI ocorre anualmente e tem como intuito proporcionar, a partir da prática esportiva e recreativa, a melhoria na qualidade de vida, saúde e interação social. Os idosos de Itaquá vão disputar nas categorias de voleibol adaptado, atletismo, natação, truco, dominó e damas.

“O exercício na melhor idade contribui com o bem-estar físico e mental. Além disso, essa disputa eleva a autoestima e independência deles”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Pereira Surcin, o Marcelinho Carioca. O treinamento vem acontecendo no Ginásio Sumiyoshi Nakaharada, na Vila Japão.

Todos os atletas participantes do JOMI, tanto nas etapas regionais como na final estadual, receberão medalhas de participação – Foto: Dayane Oliveira.

A Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude divide o estado em oito regiões esportivas e cada uma possui de 30 a 45 cidades. Os campeões e vice-campeões de cada categoria se classificam para a final estadual.

Todos os atletas participantes do JOMI, tanto nas etapas regionais como na final estadual, receberão medalhas de participação. Já os campeões, vices e terceiros colocados de cada modalidade, categoria e sexo serão agraciados com um troféu. Os três primeiros municípios vencedores, na classificação geral, também receberão troféus.

“Nossos atletas estão preparados para essa grande disputa. O JOMI é um evento de muita credibilidade e importância no esporte. Os idosos merecem a atenção e respeito de todos”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.