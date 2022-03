A campanha de adoção responsável “Baby Me Leva”, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fez a alegria dos adolescentes da Guarda Mirim de Suzano. A entidade, voltada à formação de Jovens Aprendizes, adotou dois filhotes de cachorro que passam a fazer parte da rotina dos estudantes. Em breve, os animais, batizados como Scooby e Pandora, também vão compor a fanfarra do grupo, participando de eventos e apresentações especiais.





Nesta segunda-feira (21/03), a Guarda Mirim recebeu a visita do secretário André Chiang e da coordenadora do Setor de Bem-Estar Animal, Rebeca Santos Alves Barbosa Squillace. Na oportunidade, os dois viram novamente os animais, que foram adotados há cerca de um mês, e reforçaram junto aos adolescentes as orientações sobre os cuidados necessários.

De acordo com o presidente da entidade, Eduardo Raffoul, o principal objetivo da adoção foi trazer mais uma noção de responsabilidade aos jovens, que estão em formação para o mundo do trabalho. “A partir do cuidado com os animais, apontamos a importância da responsabilidade em nossa vida. Os cães são dependentes, precisam de cuidado, carinho e diversão. Além de alegrar o ambiente, serão grandes companheiros dos adolescentes. Inclusive, a ideia é oferecer um treinamento para que os animais possam compor a nossa fanfarra em apresentações especiais”, disse.

A Guarda Mirim de Suzano adotou dois filhotes de cachorro que passam a fazer parte da rotina dos estudantes – Foto: Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Os jovens têm demonstrado interesse e compromisso com os cães, até mesmo organizando uma votação interna para definir seus nomes, que são irmãos com idade estimada de quatro meses de vida. Com 30,8% dos votos, a cadela recebeu o nome de Pandora, enquanto o macho passou a se chamar Scooby, com 13,5% dos votos, em uma votação acirrada que competiu com os nomes Simba e Spike.

Para garantir mais segurança a eles, a estrutura externa da sede da Guarda Mirim também foi adaptada. O local recebeu telas no portão e foi delimitada uma área de canil, onde os cães contam com abrigo, água e alimentação.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, parabenizou a iniciativa e o cuidado com os animais adotados. “Vemos o desenvolvimento saudável e a alegria dos cachorros na Guarda Mirim. Além do compromisso e do afeto dos adolescentes e dos colaboradores, os animais também encontraram um ambiente seguro e adaptado para recebê-los depois de terem sido abandonados com os demais filhotes irmãos. Agradeço a parceria e parabenizo o empenho das equipes. É um belo exemplo de carinho, cuidado e respeito com os animais”.