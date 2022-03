Foram abertas nesta quarta-feira (23) as inscrições para o Prêmio Destaques 2022, o maior prêmio para os comerciantes de Ferraz de Vasconcelos, que chega, neste ano, em sua 8ª edição. O Prêmio Destaques permite que público vote em seu comércio preferido em mais de 100 segmentos.





As inscrições para o Prêmio Destaques 2022 vão até 13/05/2022 – Foto: TV Cenário.

O Prêmio Destaques era realizado anualmente, porém, por conta da pandemia, não aconteceu nos anos de 2020 e 2021, mas, felizmente, a espera acabou e o prêmio que conquistou a confiança dos participantes através da transparência e credibilidade dos organizadores está de volta.

O cadastro das empresas deve ser realizado através deste formulário, onde todos os campos requisitados deverão ser preenchidos. A inscrição é totalmente gratuita. O período de cadastro é de 23/03/2022 até 13/05/2022.

A votação será realizada através da plataforma “Surveys for Pages”, onde as pessoas poderão votar na sua empresa preferida de cada segmento. A plataforma utilizada não permite que uma conta de usuário vote mais de uma vez no mesmo segmento, por conta disso, cada usuário só poderá votar uma vez em cada um dos mais de 100 segmentos presentes nessa edição. Dessa forma, não é possível burlar o sistema com o uso de bots, os famosos robôs.

O Prêmio Destaques não aconteceu nos anos de 2020 e 2021, mas, retorna em 2022 – Foto: TV Cenário.

Além de prestigiar os participantes, o Prêmio Destaques impulsiona o comércio local trazendo uma maior visibilidade às empresas e prestadores de serviços, divulgando seu trabalho a todos os Ferrazenses e também àqueles que vêm de cidades vizinhas.

Confira o regulamento do Prêmio Destaques 2022:

Se você é um comerciante ou prestador de serviços em Ferraz de Vasconcelos, não perca tempo e inscreva-se agora mesmo no Prêmio Destaques 2022.

Mais informações sobre o Prêmio Destaques 2022 serão divulgadas no site e nas outras redes da TV Cenário.