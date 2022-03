A prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Segurança Urbana, intensifica rondas escolares com a Guarda Civil Municipal (GCM). Vale salientar que o município possui 64 unidades escolares, sendo 17 conveniadas.

Para preservar a segurança dos pais, alunos e profissionais de Educação, o uso de tecnologia no qual possibilita contato direto com os gestores dos equipamentos escolares é de suma importância para neutralizar qualquer ação que atende com a integridade da população.

O titular da pasta, Renato Gomes, ressalta a importância da ação. “Não medimos esforços para a proteção e segurança dos agentes de educação, pais e alunos. Rondas ostensivas ocorrem regularmente nas áreas escolares da cidade, assim monitoramos todas as unidades escolares. Graças a esse planejamento, não temos registros de ocorrências (Boletim Oficial – B.O.) em torno dos equipamentos”, disse o secretário.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Segurança Urbana pelo telefone 4679-4334.