O município de Poá, por meio da Secretaria de Esportes, levará 72 pessoas, sendo 59 atletas, para participar da 1ª etapa dos Jogos da Melhor Idade 2022 (JOMI), que serão realizados na cidade de Campos do Jordão, entre os dias 30 de março a 3 de abril. A delegação poaense embarca rumo à cidade sede na manhã do próximo dia 30 de março (quarta-feira), para participar de oito modalidades, sendo sete delas com equipes masculina e feminina.





O JOMI é o novo nome do antigo JORI (Jogos Regionais do Idoso) que já contou com 23 edições, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Esportes em conjunto com os municípios participantes. Em 2020 e 2021 a competição não foi realizada em razão da pandemia da Covid-19.

Os atletas poaenses garantiram participação nas modalidades Vôlei Adaptado, Dança de Salão, Tênis de Campo, Tênis de Mesa, Xadrez e Natação (todos com equipes masculina e feminina), além de Dama e Dominó, que contam apenas com categoria masculina. “Estamos providenciando os cuidados necessários para darmos todo o suporte necessário para os nossos atletas da melhor idade. Temos muito orgulho de vê-los representando a nossa cidade, esbanjando determinação, empenho e vitalidade”, afirmou o secretário de Esportes, Ariel Borges.

A prefeita Marcia Bin fez questão de enfatizar a importância da competição e, principalmente, do exemplo que estes atletas são para os mais jovens. “Este é o principal evento esportivo voltado para o público com mais de 60 anos, uma competição que proporciona, acima de tudo, a socialização e troca de experiências entre os atletas de diversas cidades. Devemos nos espelhar nestes atletas que se mantém em atividade, sendo exemplo de alegria e devoção ao esporte”, afirmou a chefe do Executivo municipal.