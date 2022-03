A Secretaria de Saúde de Suzano iniciou nesta segunda-feira (21/03) mais uma fase de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) em Suzano. A etapa contempla os idosos maiores de 80 anos que já receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses. Os 24 postos de saúde do município já estão habilitados ao atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.





Para receber a quarta dose, o idoso deve apresentar comprovante de vacinação, documento original com foto e CPF. Durante o atendimento será aplicado o imunizante disponível na unidade no momento, independentemente das vacinas ministradas anteriormente. A conduta está de acordo com as orientações técnicas repassadas pelo governo estadual.

Segundo o secretário Pedro Ishi, na última semana, as equipes da Saúde estiveram empenhadas em realizar a distribuição das doses para os postos, sendo que todos estão devidamente abastecidos. Para os próximos dias, a expectativa é de que um novo lote de imunizantes chegue ao município a fim de reforçar os estoques. “Não registramos falta de vacina. O novo lote vem para garantir o pleno abastecimento periódico das unidades”, explicou.

O secretário lembrou também da importância da vacinação, sobretudo neste período de flexibilização do uso de máscaras em todo o Estado. “Entramos em mais uma fase de imunização, que vem para garantir ainda mais segurança à população na luta contra o novo coronavírus. Começamos com o público idoso, com a tendência de evoluir em ordem decrescente, conforme observamos nas etapas anteriores. Todos já conhecem o procedimento, então acredito que teremos facilidade em realizar o atendimento”, disse.

Demais públicos

O acolhimento dos demais públicos segue normalmente, também de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, nas 24 unidades. Para receber a primeira dose, o cidadão que tem idade igual ou superior a 12 anos, deve realizar o pré-cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br) e apresentar RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de endereço de Suzano.

No caso de adolescentes de 12 a 17 anos, solicita-se também o acompanhamento dos pais ou responsáveis legais no momento do atendimento. Na impossibilidade da presença, será obrigatória a apresentação do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. O documento pode ser acessado e impresso pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano.

Já para receber a segunda e a terceira doses, basta o cidadão comparecer à unidade e apresentar o documento original com foto, CPF e o cartão adquirido na primeira etapa. Vale lembrar ainda que a terceira aplicação é recomendada para os adultos que já concluíram o esquema vacinal há pelo menos quatro meses e para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou imunossuprimidos.

O atendimento das crianças de 5 a 11 anos ocorre mediante agendamento prévio na plataforma bit.ly/Agendamento_Suzano. Assim como os adultos, as crianças também precisam do cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br) e apresentar a mesma documentação, sempre acompanhadas por um adulto responsável.