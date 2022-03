Neste sábado (26), mais 426 famílias de Itaquaquecetuba receberão a escritura de seus imóveis por meio do Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana Cidade Legal. O evento de entrega está sendo promovido pela Prefeitura de Itaquaquecetuba, em parceria com o governo estadual, e contará com a presença do secretário executivo da Habitação do Estado de São Paulo, Fernando Marangoni.





A entrega será às 10h na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (rua Ali Hamoud, 90 – Jardim Alpes de Itaquá) em um evento aberto ao público. Para a retirada da matrícula, é necessário que o titular apresente os documentos pessoais.

De acordo com a secretária municipal de Habitação, Angela Quirino, essa é mais uma parceria importante com o governo estadual. “A regularização dos núcleos contempla a população com a posse de seu imóvel e sabemos que a casa própria é o sonho de muitas famílias.”

Os moradores contemplados que são do Jardim Ivana poderão usar o transporte cedido pela prefeitura, que sairá da rua Hortigueira (entre a rua Fênix e a rua Londrina), no Jardim Luciana, às 9h. Para os moradores do bairro Rua do Sol A, o ponto de encontro será na rua Bertioga, no Jardim Celeste, às 9h.

“Em abril, mais 1.200 títulos de propriedade serão entregues aqui em Itaquá. É um recorde de regularização para a nossa cidade, uma conquista muito esperada para os moradores”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.