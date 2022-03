133 Vagas + Cadastro Reserva (Nível fundamental, médio e superior)



Professor de educação básica adjunto

Professor de educação básica I

Professor de educação básica II

Cargos na área da educação

Salários de até R$6.405,79

Inscrições abertas até o dia 06 de abril no site da Fundação NOSSO RUMO: www.nossorumo.org.br

📃 Provas objetivas – 15/05/2022.

A Alfa Brasil Poá vai preparar você para a prova objetiva, com professores altamente qualificados com experiência em concursos públicos.

Material próprio da Alfa Brasil com exercícios atualizados de editais anteriores.

Turmas aos sábados das 8h às 15h.

100% presencial

Entre em contato agora mesmo para mais informações:

(11) 9-6101-3693

(11) 4638-5393

Avenida Antônio Massa, 465 Centro – Poá

www.alfabrasil.com.br

Alfa Brasil 24 anos transformando histórias.