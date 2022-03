O projeto Suzano Mais Emprego está realizando o direcionamento de pessoas com deficiência (PCD) para o mercado de trabalho. O serviço conta com vagas exclusivas em suas atualizações semanais e está recebendo currículos no Centro Unificado de Serviços (Centrus) e de forma remota. Todas as oportunidades estão disponíveis no site bit.ly/suzano-emprego.





Conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, a iniciativa divulga uma média de 15 vagas voltadas às pessoas com deficiência. Na última atualização, por exemplo, foram disponibilizadas um total de 192 oportunidades gerais e, entre elas, há oportunidades para PCD, como empacotador (3), técnico em segurança do trabalho (2) e auxiliar administrativo (1).

Para se candidatar, os interessados podem comparecer às unidades do Centrus, localizados na avenida Paulo Portela, 210, região central, ou então na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta, para entregar seus currículos junto de um laudo médico comprobatório. Outra possibilidade é o envio online destes documentos em formato PDF ou “Word” para o e-mail suzano.vagas@gmail.com, para que sejam encaminhados às empresas contratantes.

Para o titular da pasta, André Loducca, Suzano é uma cidade que pensa em primeiro lugar na inclusão, dando espaço a todos no mercado. “Prezamos por condições iguais a todos, quebrando preconceitos e fornecendo oportunidades para quem estiver qualificado. As vagas direcionadas para PCDs são atualizadas semanalmente. Por isso, peço que fiquem atentos e participem”, relatou.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones 4745-2264 (Centrus) e 4394-5490 (Centrus Norte).