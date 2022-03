Prefeito Rodrigo Ashiuchi teve a confirmação da realização do evento após reunião com representante de federação estadual da modalidade







O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu a confirmação da realização do Campeonato Paulista Amador de Muay Thai de 2022 em Suzano. A notícia surgiu após reunião em seu gabinete com um dos conselheiros da Federação de Muay Thai Tradicional de São Paulo (FMT-SP) e representantes do esporte na cidade no último dia 17 (quinta-feira). O torneio ocorrerá em 18 e 19 de junho (sábado e domingo), em local ainda a ser definido, e contará com apoio da prefeitura para acolher atletas de todo o Estado.

Ao lado do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, do assessor estratégico da pasta, Luiz Carlos Vieira Ruiz, e do presidente do Conselho Municipal de Desporto, José Serafim da Silva Júnior, Ashiuchi se encontrou com Luiz Remesso, conselheiro da FMT-SP e professor de Muay Thai da equipe Gardenal Fight Team, e com Ângelo Máximo Leite de Oliveira, coordenador do projeto Bonsai Jiu Jitsu, para confirmar a realização. À Prefeitura de Suzano caberá dispor de equipes de segurança, ambulâncias, socorristas e toda a estrutura necessária para sediar o campeonato.

O encontro também tratou do desenvolvimento das artes marciais na cidade por meio de convênios com a Secretaria de Esportes e Lazer e da participação de atletas em torneios. Nos últimos finais de semana, projetos de sumô, jiu-jitsu e judô foram premiados com medalhas nos campeonatos mais importantes do Estado de São Paulo.

“Estamos em um momento muito positivo nas modalidades coletivas e individuais, em especial nas artes marciais, conquistando medalhas e pódios em grandes competições. Ficamos muito contentes com a vinda desta competição que, de certa forma, premia todo o trabalho duro feito pelos professores e alunos de muay thai em Suzano”, comentou o secretário Nardinho.

De acordo com o chefe do Executivo, a vinda de mais uma competição reforça o reconhecimento que Suzano vem recebendo como um ponto de interesse do esporte estadual. “Enquanto cidade diversa, com pessoas e gostos muito abrangentes, buscamos oferecer oportunidades e eventos a todos. Junto com todas as secretarias, estamos trabalhando pelo melhor de Suzano e isso inclui abrigar eventos importantes como esse”, afirmou Ashiuchi.

Crédito das fotos: Andreza Rodrigues/Secop Suzano