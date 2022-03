Câmeras de segurança de uma casa em Prainha, no oeste do Pará, registraram a invasão de um homem que ao entrar na casa, cheira e veste calcinhas, além de se masturbar com as peças íntimas.





O invasor foi preso e apresentado na delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre na manhã desta sexta-feira (25), porém, segundo o proprietário da casa, a prática acontece há mais de 10 anos. A residência invadida fica na comunidade Boa Vista do Cuçari, zona rural da cidade.

O dono da casa, Nicodemos Carvalho dos Santos, relatou que a família já se mudou pelo menos três vezes por causa das ações do homem.

Nicodemos disse que o homem invadia a casa quando ele, a esposa e o filho do casal não estavam na residência.

“Há mais de 10 anos que estamos sendo abusados por esse cara. Fomos obrigados a mudar de casa duas, três vezes por causa desse maníaco. Ele entrava em casa, usava as roupas da minha esposa, se masturbava e deixava as roupas imundas na corda. Um cara que faz uma coisa dessas é doido ou está pedindo para morrer”, disse Nicodemos.

Na delegacia o invasor ainda questionou o proprietário da casa, perguntando se ele tinha provas da prática da qual ele foi acusado. Para provar, Nicodemos apresentou os vídeos.

Com informações do G1.