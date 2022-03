A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Itaquaquecetuba foi contemplada com uma viatura zero km. O anúncio foi feito na quinta-feira (24) durante um evento realizado em São Paulo, que reuniu autoridades municipais, estaduais e federais. O carro será utilizado nas atividades administrativas do Procon do município.





A conquista foi possível por meio de um convênio entre o Procon-SP, conduzido pelo diretor executivo Fernando Capez, que esteve em Itaquá no dia 14 de fevereiro para tratar sobre a modernização do órgão municipal, e o Ministério da Justiça, com indicação de emenda parlamentar do deputado federal Celso Russomano. A cidade agora aguarda o processo licitatório ser concluído para ter o veículo à disposição.

Representando Itaquá, o secretário municipal de Governo, Marcello Barbosa, celebrou a conquista para a cidade e pontuou a importância da parceria que vai viabilizar a chegada do veículo. “Em breve o Procon de Itaquá vai receber sua primeira viatura. Quero agradecer ao deputado Celso Russomanno e ao Fernando Capez, que com essa parceria tornaram possível esse reforço tão importante para a nossa cidade”, disse.

O diretor do Procon de Itaquaquecetuba, Heitor Bera, também acompanhou a entrega simbólica do veículo e afirmou que o carro será de grande ajuda para a atuação da entidade. “A viatura vem para contribuir diretamente nas nossas ações. Reforçar o trabalho que realizamos em Itaquá é sinônimo de valorização e ampliação das nossas atividades”, concluiu.