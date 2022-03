A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou nesta quinta-feira (24/03) a instalação de 217 novas placas toponímicas nas vias públicas da região da Vila Amorim. O serviço não afetará o trânsito local e envolverá também o reforço de sinalizações horizontais e verticais. A novidade faz parte da revitalização visual promovida pela Prefeitura de Suzano no bairro e adjacências.





A ação faz parte de um pacote de melhorias recentes que estão sendo implementadas pela administração municipal no bairro – Foto: Divulgação/Secop Suzano.

As equipes da pasta já estão passando pela Vila Amorim e trocando as antigas placas de 41 vias, entre elas as ruas Amélia Guerra e Carlos Molteni e as avenidas Brasília e Taiaçupeba. As sinalizações desgastadas darão lugar a outras mais novas, com numeração e cor atualizadas.

Além da substituição de placas, a pasta também fará a troca de 50 placas de sinalização vertical no bairro, assim como o reforço da pintura de solo. Essas medidas foram tomadas com o objetivo de garantir mais segurança no trânsito a condutores e pedestres.

A ação faz parte de um pacote de melhorias recentes que estão sendo implementadas pela administração municipal no bairro. Recentemente, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos iniciou o processo de revitalização da avenida Brasília, principal via de tráfego da região, com a troca de sarjetões e sarjetas. Ainda neste semestre, está prevista a conclusão do processo com a fresagem do asfalto e o recapeamento de 800 metros da via.

“Estamos realizando este trabalho de revitalização em vários bairros da cidade ao longo dos últimos meses e, agora, estamos na Vila Amorim. A instalação de estruturas e o reforço das sinalizações têm como objetivo central a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes, pensando em sua segurança e orientação”, afirmou o secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.