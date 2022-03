A Secretaria de Turismo de Itaquaquecetuba se reuniu, na quarta-feira (23), com representantes de entidades educacionais para acertar detalhes da organização da Feira do Livro, prevista para ocorrer entre os dias 8 e 12 de junho.





Para este ano, a expectativa é de que o evento conte com cerca de 14 palestrantes. Além disso, a feira vai reunir expositores locais que trarão a mostra de materiais literários e técnicos, além de escritores locais e mesas de debate.

“Nossa ideia é de que a feira seja estruturada para receber o público da nossa cidade, mas também de outras cidades da região. Ainda faltam detalhes a serem definidos, então é importante que os expositores que desejarem participar do evento entrem em contato com a Secretaria Municipal de Turismo, na sede da prefeitura”, destacou o secretário de Turismo, Douglas Freire.

O prefeito Eduardo Boigues também pontuou a importância da cidade contar, mais uma vez, com a Feira Literária. “Fico muito feliz sempre que ações tão importantes como essa começam a ser estudadas na nossa cidade. No último ano, nossa Feira Literária foi um sucesso, com a presença de estudantes, professores, crianças e adolescentes”, completou.