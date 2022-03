O projeto de desenvolvimento de atletas “Bonsai JJ – Construindo o Futuro” participou da Copa São Paulo de Jiu-Jitsu 2022 no último dia 20, em Barueri, e garantiu 24 medalhas, com todos os suzanenses subindo ao pódio. A iniciativa conveniada à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer enfrentou adversários de várias cidades do Estado, conquistando oito medalhas de ouro, onze pratas e cinco bronzes.





O campeonato organizado pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu (FPJJ) aconteceu no Ginásio Poliesportivo José Correia e contou com a participação de mais de 250 atletas de todo Estado representando suas cidades e equipes de luta. Sob a orientação do professor Ângelo Máximo, a academia Bonsai levou 24 atletas entre jovens e adultos para disputar as principais categorias do evento e todos trouxeram medalhas para a cidade.

Nas competições divididas por peso, idade e nível de experiência, os atletas Gustavo Valasco, José Davi, Guylherme Felisberto, Alexandre Guerra Gonçalves, Edilton de Jesus, Marcos Vinícius de Freitas, Hamilton Silveira e Sérgio Januário de Souza subiram ao lugar mais alto do pódio para garantir a medalha de ouro, enquanto Arthur Silva, Luiz Felipe Leite, Pedro Valasco, Melissa Naomi, Paulo Davi Mesquita, Tayron Pedro de Souza, Lucas Pereira de Oliveira, Alexandre Antunes, Vinícius Donizete e Daniel Alves de Oliveira ficaram com a prata. Por fim, os lutadores Renan Rodrigues, Raphael Rodrigues, Caíque Marangoni, Guilherme Aparecido e José Rafael de Lima Chaves atingiram o terceiro posto em suas categorias, conquistando o bronze.

O projeto de desenvolvimento de atletas “Bonsai JJ – Construindo o Futuro” participou da Copa São Paulo de Jiu-Jitsu 2022 no último dia 20 – Foto: Divulgação/Secop Suzano.

Segundo o coordenador do projeto, os atletas sempre demonstram muita empolgação ao participar de campeonatos, mesmo tendo se tornado rotina para muitos deles. “Contamos com jovens e adultos de diferentes níveis de experiência participando, mas todos tiveram a mesma dedicação nas lutas. Agradeço em especial o secretário Nardinho e o prefeito Rodrigo Ashiuchi por todo o apoio que temos da Secretaria do Esporte e Lazer de Suzano e dos nossos apoiadores, pois todos contribuíram para garantir um bom desempenho dos atletas em Barueri. Só temos a agradecer”, afirmou Máximo.

De acordo com secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o bom trabalho feito no projeto é traduzido com as conquistas nos torneios em que os atletas são inscritos. “Os projetos conveniados da cidade nos trazem um bom retorno no quesito esportivo com as conquistas e no lado social, com a formação de jovens disciplinados que, acima de tudo, demonstram o respeito que o treino e a rotina podem dar”, relatou.