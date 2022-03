O governo anunciou nesta segunda-feira (28), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), a saída de Milton Ribeiro do Ministério da Educação. Ele foi o quarto ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro.





Ribeiro estava no cargo desde julho do ano passado e pediu exoneração nesta segunda após uma reunião com Jair Bolsonaro.

A saída de Milton Ribeiro ocorre uma semana após revelação feita pelo jornal “Folha de S.Paulo” de uma gravação em que o ministro diz repassar verbas do Ministério da Educação para cidades indicadas por dois pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro.

Os pastores citados pelo ex-ministro são Gilmar Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil Cristo Para Todos (Conimadb), e Arilton Moura, também ligado à Assembleia.

Apesar de não ocuparem cargos no governo, eles participaram de várias reuniões com autoridades nos últimos dois anos, além de encontros com o presidente Jair Bolsonaro.

Após o vazamento, Milton Ribeiro afirmou que Bolsonaro não pediu atendimento preferencial aos pedidos dos pastores e, negou favorecimento aos dois.

Na semana retrasada, o jornal “O Estado de S.Paulo” publicou uma reportagem informando sobre a existência de um “gabinete paralelo” composto por pastores no Ministério da Educação, que controlava a agenda e verba da pasta.

Além disso, a reportagem afirmava que Gilmar Santos e Arilton Mouro possuem trânsito livre na pasta e atuam como lobistas.

Prefeitos denunciaram pedidos de propina em troca da liberação de recursos para os municípios. O ex-ministro disse que pediu apuração dessas denúncias à Controladoria-Geral da União (CGU).

Conteúdo do áudio

O áudio divulgado pela “Folha de S. Paulo” foi gravado durante uma reunião dos pastores com prefeitos na presença de Milton Ribeiro.

“Porque a minha prioridade é atender primeiro aos municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar”, diz o então ministro no áudio.

“Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do [pastor] Gilmar”, afirma Ribeiro.

Ele também fala em uma contrapartida para esses repasses. “Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser [inaudível] é apoio sobre construção das igrejas”.

Segundo a reportagem da “Folha de S.Paulo”, os recursos liberados por Milton Ribeiro a municípios indicados pelos pastores são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).