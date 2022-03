Will Smith deu um tapa na cara de Chris Rock durante o Oscar 2022, neste domingo (27). No momento, o comediante apresentava o prêmio de melhor documentário e fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, mulher do ator.





Smith levou o prêmio de melhor ator, por “King Richard: criando campeãs”. Durante seu discurso de agradecimento, no qual ficou visivelmente emocionado, o ator pediu desculpas à Academia e aos presentes.

Depois da premiação, a polícia de Los Angeles divulgou que Rock não quis prestar queixas, e a Academia declarou que não apoia violência.

Enquanto apresentava a categoria, Chris Rock brincou com diversos convidados da noite. Ele então comparou Pinkett Smith com a protagonista de “Até o limite da honra” (1997), vivida por Demi Moore, que tinha a cabeça raspada.

A atriz passou a raspar a cabeça por causa de alopecia, que provoca queda de cabelo.

Nesse momento, Will subiu no palco, deu um tapa na cara do comediante e voltou para seu lugar. “Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca”, gritou o ator, ao se sentar.